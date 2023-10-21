«Не могу говорить, я в аду». Пропавшая полгода назад омичка попросила помощи у мужа

Известно, что в день исчезновения омичка поссорилась с мужем. Он оставил ее одну в парке на скамейке на время, а потом, вернувшись, не нашел ее. По словам супруга, первое время он пытался найти возблюбленную самостоятельно. Спустя три месяца мужчина сообщил об исчезновении теще. Ее мать сразу же сообщила об инциденте в полицию и волонтерам.