«Не могу говорить, я в аду». Пропавшая полгода назад омичка попросила помощи у мужа

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:23
Весной этого года в Екатеринбурге пропала 38-летняя омичка. У нее есть семья — муж и дочь, которую пара оставила в Омске. Для женщины это уже второй брак, регистрация прошла в апреле 2023 года. Через месяц, в мае, она перестала выходить на связь.
Как пишет «Комсомольская правда в Екатеринбурге», спустя полгода женщина вышла на связь с мужем и попросила помощи. Мать пропавшей не придавала значения тому, что дочь перестала звонить, так как при частых ссорах девушка молчанием демонстрировала обиду.
«Единственная, кому Настя звонила часто — это ее дочь. Но, как оказалось позже, все это время она не выходила на связь и с ней. Только в конце июля со мной связался муж моей дочери и сообщил, что она пропала почти три месяца назад — пятого мая», — поделилась с изданием женщина.
Известно, что в день исчезновения омичка поссорилась с мужем. Он оставил ее одну в парке на скамейке на время, а потом, вернувшись, не нашел ее. По словам супруга, первое время он пытался найти возблюбленную самостоятельно. Спустя три месяца мужчина сообщил об исчезновении теще. Ее мать сразу же сообщила об инциденте в полицию и волонтерам.
«Я неделю искал ее в том парке, ходил в полицию, но меня туда не пустили. Пришел в первое попавшееся отделение, а мне сказали: „В каком районе пропала, в такой отдел и обращайтесь“. А не знал, куда идти. Потом я устроился в другой работный дом и перестал выходить из него. Все мысли были о жене, я переживал и боялся уйти в запой, поэтому погрузился в работу, — цитирует издание мужчину.
Единственное, что известно на данный момент — девушка 26 июля была в одном из ломбардов Екатеринбурга, ее заметили камеры видеонаблюдения. В прошлую пятницу, 13 октября, муж отправил смс исчезнувшей с просьбой не игнорировать его и ответить. Через какое-то время она написала странное сообщение.
«Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?», — было указано в ответе.
После этого связь с омичкой вновь пропала. В региональном УМВД сообщили, что женщину не отыскали на территории области, в связи с чем ее поиски продолжаются в Екатеринбурге.