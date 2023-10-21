Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

иллюстрация

С лицом Хабенского. Известный комментатор удивился памятнику Колчаку в Омске

21 октября 2023, 05:03
Фото: Город55
иллюстрация

Известный комментатор удивился омскому памятнику Колчаку с лицом Хабенского

По мнению телекомментатора, сибиряки не уточнили перед установкой памятника, как выглядел Колчак на самом деле.

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский рассказал, что его удивило при посещении Омска. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он назвал этот случай, похожий на анекдот.

«Я — академик ТЭФИ. Как-то проводим „ТЭФИ-регион“ в Омске. С утра полтора часа свободного времени, пошел прогуляться. Центральная улица — разумеется, Ленина. Напротив прекрасный скверик. Рядом дом, где жил Колчак. Посреди сквера какой-то памятник. Читаю: ага, Александр Васильевич Колчак… Поднимаю голову и вижу, что у него лицо Хабенского!», — рассказал Гомельский.

По его мнению, омичи поставили памятник, не поинтересовавшись перед этим, как выглядел адмирал.

«Раз Хабенский сыграл — значит, похож», — резюмировал свою историю комментатор.

Добавим, что фильм с актером Константином Хабенским «Адмиралъ» выпустили в 2008 году. Спустя четыре года, в 2012 году, в Омске появился памятник Колчаку. Он находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито.

Напомним, что в августе 2023 года в центре города открыли Аллею олимпийских чемпионов с бронзовыми бюстами и конную скульптуру основателя Омской крепости Ивана Бухгольца.

Скульптор Минин объяснил появление пятна на памятнике Бухгольца в Омске
Узнать подробнее
В центре Омска выставили на продажу памятник архитектуры за 188 млн рублей
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Омская область#Памятник#Новости#Александр Колчак#Алина Ясинская
Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
19 октября, 12:07
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
19 октября, 10:58
Дети могут провалиться. В одном из омских дворов земля ушла из-под ног
Вчера, 02:16
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
Вчера, 04:53
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
Вчера, 04:17
«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку
Вчера, 02:47