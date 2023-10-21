С лицом Хабенского. Известный комментатор удивился памятнику Колчаку в Омске

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский рассказал, что его удивило при посещении Омска. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он назвал этот случай, похожий на анекдот.
«Я — академик ТЭФИ. Как-то проводим „ТЭФИ-регион“ в Омске. С утра полтора часа свободного времени, пошел прогуляться. Центральная улица — разумеется, Ленина. Напротив прекрасный скверик. Рядом дом, где жил Колчак. Посреди сквера какой-то памятник. Читаю: ага, Александр Васильевич Колчак… Поднимаю голову и вижу, что у него лицо Хабенского!», — рассказал Гомельский.
По его мнению, омичи поставили памятник, не поинтересовавшись перед этим, как выглядел адмирал.
«Раз Хабенский сыграл — значит, похож», — резюмировал свою историю комментатор.
Добавим, что фильм с актером Константином Хабенским «Адмиралъ» выпустили в 2008 году. Спустя четыре года, в 2012 году, в Омске появился памятник Колчаку. Он находится на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито.
Напомним, что в августе 2023 года в центре города открыли Аллею олимпийских чемпионов с бронзовыми бюстами и конную скульптуру основателя Омской крепости Ивана Бухгольца.