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Резкого падения цен на квартиры все же ждать не стоит

«Пузырь» сдувается. Что будет с ценами на квартиры в Омске

21 сентября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Резкого падения цен на квартиры все же ждать не стоит

Эксперт рассказал о том, как изменятся цены на квартиры в Омске

Рост стоимости квадратных метров должен замедлиться, но ждать падения не стоит.

Весной и летом этого года цены на квартиры в Омске существенно выросли, а осенью к этой тенденции добавилось и увеличение ключевой ставки Банком России. Потому сейчас не понятно, а чего ждать на рынке недвижимости этой осенью. Ответить на этот вопрос мы попросили бизнесмена и политика, гендиректора ООО «Миард» Павла Кручинского.

«Этой осенью цены должны замедлить свой рост, особенно на вторичном рынке. Главная причина этого — поднятие ипотечных ставок. Уже сейчас ценовой пузырь, который был раздут весной и летом этого года, сдувается. К концу года рынок замедлится, но резкого падения ожидать не стоит», — заверил Павел Кручинский.

Цены на квадратные метры снижаются уже и сейчас, вот только это, в основном, результат торга между продавцами и покупателями.

«По факту некое снижение уже есть, — те цены, что указаны в рекламе, и суммы, прописанные в договорах сделок, на 5-7, а то и 10% ниже. Однако это всего лишь результат торга, причем, усиленного торга, когда клиенты готовы купить сейчас, а продавцы с гибкостью — продают. Но общей тенденции к снижению, к сожалению, не наблюдается», — заявил Кручинский.

О том, как еще изменится рынок недвижимости в Омске, читайте в нашем материале ниже по ссылке.

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