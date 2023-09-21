«Пузырь» сдувается. Что будет с ценами на квартиры в Омске

Весной и летом этого года цены на квартиры в Омске существенно выросли, а осенью к этой тенденции добавилось и увеличение ключевой ставки Банком России. Потому сейчас не понятно, а чего ждать на рынке недвижимости этой осенью. Ответить на этот вопрос мы попросили бизнесмена и политика, гендиректора ООО «Миард» Павла Кручинского.