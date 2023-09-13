Как изменятся цены на хлеб и муку в Омске осенью 2023 года

Итак, хлеб в Омской области, если верить данным Росстата, в начале года стартовал с 62.66 рубля за кило, а затем месяц за месяцем «двигался» то вверх, то вниз. Минимальная цена была зафиксирована в феврале — 62.38 рубля, а максимальная — 64.63 рубля — в апреле и мае текущего года. В августе цены на хлеб этой категории замерли на уровне в 64.06 рубля. Таким образом, с января по март этот продукт подорожал на 2,2%.