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Published Сегодня, 06:25

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Осенью омичей ждет повышение цен на хлеб

Как изменятся цены на хлеб и муку в Омске осенью 2023 года

13 сентября 2023, 06:25
Фото: 1MI
Осенью омичей ждет повышение цен на хлеб

Осенью омичей ждет ощутимое повышение цен на хлеб

Город55 поговорил с экспертом на рынке хлебобулочных изделий и выяснил, как изменятся цены на один из самых социально значимых продуктов.

Год от года подорожание хлеба и муки становится неким локомотивом, который неизбежно тянет за собой рост цен и на другие продукты. Потому Город55 поинтересовался у генерального директора ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», президента Ассоциации пищевой и перерабатывающей продукции Омской области Ильи Баринова, чего ждать омичам этой осенью.

Как подорожал хлеб в Омске с начала года?

Для начала обратимся к статистике и посмотрим, как же менялись цены на хлеб начиная с января текущего года. Для выборки мы возьмем хлеб из ржаной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, а также муку пшеничную. И там и там речь пойдет о килограмме продукции.

Итак, хлеб в Омской области, если верить данным Росстата, в начале года стартовал с 62.66 рубля за кило, а затем месяц за месяцем «двигался» то вверх, то вниз. Минимальная цена была зафиксирована в феврале — 62.38 рубля, а максимальная — 64.63 рубля — в апреле и мае текущего года. В августе цены на хлеб этой категории замерли на уровне в 64.06 рубля. Таким образом, с января по март этот продукт подорожал на 2,2%.

Что касается муки, то и тут были «качели» с подорожанием и удешевлением. Так, если в январе килограмм торговался на уровне в 46.21 рубля, то уже в мае цена снизилась до 43.11 рубля, а в августе текущего года остановилась на 45.38 рубля. Получается, что пшеничная мука и вовсе подешевела на 1,7%.

Подорожает ли хлеб в Омске этой осенью?

Все, с кем нам удалось переговорить, однозначны: подорожает. Так, Илья Баринов заверил, что цены поднимутся не более чем на 10%, однако есть предпосылки, что и еще меньше.

«Ожидаем, что цены на хлеб при позитивном сценарии повысятся не более чем на 10%. Однако если правительство региона поможет договориться с федеральными сетями, то можно остановиться на росте всего в 5—7%», — уверен глава омских пищевиков Баринов.

По словам предпринимателя, на прошлой неделе в региональном минсельхозе прошло совещание по этому вопросу, но какого-то отклика от сетевиков не последовало.

«Мы, как производители, просим сдержать наценку на социальные сорта хлеба и, напротив, повысить на премиальные, но пока каких-то решений и откликов не увидели», — заявил Илья Баринов.

Насколько в Омске подорожает мука?

А вот по муке, по заверениям нашего собеседника, ситуация стабильная и каких-либо резких изменений не будет.

«По муке все стабильно и каких-то резких скачков не будет. Запас зерна в области есть, и он довольно-таки приличный. Сейчас в региональном интервенционном фонде насчитывается порядка 400 тысяч тонн зерна. Этого объема с лихвой хватит, чтобы как минимум месяц цены на муку не скакали вверх», — уверен Баринов.

Следом, по словам эксперта, подоспеет урожай нынешнего года, который будет хоть и не рекордным в Сибири в целом и в Омской области в частности из-за погоды этим летом, но все же достаточным для удовлетворения внутренних потребностей.

Почему в Омске повышаются цены на хлеб?

Как заявил наш эксперт, в последнее время львиную долю цены на хлеб, как это ни странно, составляет заработная плата работников хлебобулочных комбинатов.

«Смотрите, работа в нашей отрасли очень тяжелая, тут и график, в том числе ночной, и высокие температуры. Потому необеспеченность кадрами очень высокая. Приходится заманивать людей высокими зарплатами, их повышение очень существенно влияет на цены. Даже мука занимает не более 20% от стоимости», — пояснил Баринов.

Также в этом году увеличению цен на хлеб способствуют дорогие кредиты и отсутствие дотаций от государства.

«В прошлые годы хлебопеков субсидировали, что и способствовало сдерживанию цен. В этом году никаких дотаций нет. Плюс убрали льготные кредиты под 2—3% годовых, и остались только коммерческие под 15%. Вот вам и все предпосылки для повышения. Не стоит также забывать про рост цен на дизельное топливо и инфляцию, которая, если брать еще цифры прошлого года, уже составляет где-то 15%», — объясняет предприниматель.

Вот и получается, что даже повышение цены на хлеб на уровне в 10% не покроет все расходы хлебопеков.

Как в Омской области сдержать цены на хлеб?

Помимо дотаций и субсидий от государства, а также льготных кредитов, Илья Баринов предложил и свои способы сдерживания цен.

«Как я уже говорил, это договариваться с федеральными сетями, поскольку к ним очень трудно заходить с новой продукцией. Еще один вариант — это некое подобие льгот, скажем, за покупку социального хлеба — то есть купил человек такую булку, и какие-то деньги в виде льгот ему вернулись. Естественно, такое нужно вводить лишь для некоторых категорий граждан. Также, по моему мнению, нужно организовывать и открывать так называемые социальные магазины, где бы продавался не только хлеб, но и другие особо значимые продукты — молоко, мясо, яйцо и прочее по низким и приемлемым ценам, которые бы строго фиксировались на одном уровне», — считает Баринов.

Добавим, что на этой неделе должно пройти еще одно совещание, но уже на уровне Минэкономразвития, где, возможно, решится вопрос с федеральными сетевиками по сдерживанию цен.

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