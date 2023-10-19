В омском офисе ООО «Техбазис» прошел обыск из-за неуплаты более 50 млн налогов

По версии следствия, директор ООО «Компания РДС» и ООО «Ремдорстрой» уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами. Так, за 2017–2018 год он задолжал более 50 миллионов рублей налогов, которые подлежали ООО «Компания РДС». Также он уклонялся от уплаты налогов, подлежащих ООО «Ремдорстрой», на сумму 35,6 миллионов рублей.