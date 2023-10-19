В омском офисе ООО «Техбазис» прошел обыск из-за неуплаты более 50 млн налогов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По версии следствия, директор ООО «Компания РДС» и ООО «Ремдорстрой» уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами. Так, за 2017–2018 год он задолжал более 50 миллионов рублей налогов, которые подлежали ООО «Компания РДС». Также он уклонялся от уплаты налогов, подлежащих ООО «Ремдорстрой», на сумму 35,6 миллионов рублей.
Чтобы установить все детали и обстоятельства преступления, а также получить доказательства незаконной деятельности обвиняемого, следователь провел обыск в офисе ООО «Техбазис» в поселке Горячий Ключ. В ходе его проведения были изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания РДС» и ООО «Ремдорстрой» и электронные носители информации. Назначена компьютерная экспертиза.
Расследование уголовного дела продолжается. Директор ООО «Компания РДС» и ООО «Ремдорстрой» подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ.