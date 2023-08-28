Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Директор омской компании ответит за злостное уклонение от выплаты задолженностей

Директор омской компании ответит за злостное уклонение от выплаты задолженностей

28 августа 2023, 10:48
Фото: 1MI
Директор ООО СК «Давит» привлечен к уголовной ответственности за неуплату миллионных кредитов.

Приговор омича по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) вступил в законную силу. Руководитель компании не исполнил решение суда, согласно которому должен был выплатить 6 млн кредитной задолженности.

Директор, заранее предупрежденный судебным приставом об уголовной ответственности за неуплату, взял кредиты еще в нескольких банках и умышленно не сообщил об этом сотруднику.

Более того, директор строительной компании продолжал свою рабочую деятельность, параллельно тратив большие суммы. Он израсходовал более 40 млн рублей, но решение суда так и не выполнил, а продолжил уклоняться от погашения кредита.

«По данному факту дознавателем ГУФССП России по Омской области было возбуждено уголовное дело, которое после окончания расследования направлено в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Суд признал омича виновным в преступлении по ст. 177 УК РФ, назначив ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Стали известны подробности уголовного дела об уходе от налогов директора омской фирмы
Узнать подробнее
#Руководитель#Омск#Суд#Решение суда#Уголовное дело#Приговор#Уголовный кодекс#Судебное разбирательство#Новости#Приговор суда#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Сегодня, 05:08
Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск
Сегодня, 12:09
Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
Сегодня, 09:51
На презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом
Сегодня, 11:24
Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами
Сегодня, 09:40
Жительница Омской области обвинила следователей в фальсификации материалов дела
Сегодня, 12:14