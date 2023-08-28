Директор омской компании ответит за злостное уклонение от выплаты задолженностей

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Приговор омича по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) вступил в законную силу. Руководитель компании не исполнил решение суда, согласно которому должен был выплатить 6 млн кредитной задолженности.
Директор, заранее предупрежденный судебным приставом об уголовной ответственности за неуплату, взял кредиты еще в нескольких банках и умышленно не сообщил об этом сотруднику.
Более того, директор строительной компании продолжал свою рабочую деятельность, параллельно тратив большие суммы. Он израсходовал более 40 млн рублей, но решение суда так и не выполнил, а продолжил уклоняться от погашения кредита.
«По данному факту дознавателем ГУФССП России по Омской области было возбуждено уголовное дело, которое после окончания расследования направлено в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Суд признал омича виновным в преступлении по ст. 177 УК РФ, назначив ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.