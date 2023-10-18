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Во всех обстоятельствах этой гибели разбираются силовики

Житель Омской области погиб в собственной бане от асфиксии

18 октября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Во всех обстоятельствах этой гибели разбираются силовики

Жителя Омской области нашли мертвого в собственной бане

По предварительным данным силовиков, эта смерть не является несчастным случаем.

В Кормиловском районе Омской области следователи разбираются во всех нюансах гибели 41-летнего мужчины, тело которого нашли в бане в деревне Новая Деревня.

«В воскресенье, 15 октября, около 14:10 поступил сигнал, что в бане собственного дома родственники обнаружили тело хозяина», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила от асфиксии. При этом уже сейчас версия несчастного случая или криминала силовиками не рассматривается. Предварительно погибший сам свел счеты с жизнью.

Напомним, как ранее сообщал Город55, в тот же день в лесу с признаками удушья была найдена 47-летняя омичка, которая пропала на своем автомобиле 13 сентября.

Заметили признаки удушения. Как нашли омичку, пропавшую на автомобиле в пятницу 13-го
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