Житель Омской области погиб в собственной бане от асфиксии

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Кормиловском районе Омской области следователи разбираются во всех нюансах гибели 41-летнего мужчины, тело которого нашли в бане в деревне Новая Деревня.
«В воскресенье, 15 октября, около 14:10 поступил сигнал, что в бане собственного дома родственники обнаружили тело хозяина», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила от асфиксии. При этом уже сейчас версия несчастного случая или криминала силовиками не рассматривается. Предварительно погибший сам свел счеты с жизнью.
Напомним, как ранее сообщал Город55, в тот же день в лесу с признаками удушья была найдена 47-летняя омичка, которая пропала на своем автомобиле 13 сентября.