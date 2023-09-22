В Омской области рядом с железной дорогой нашли труп неизвестного мужчины

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омске силовики устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в Кормиловском районе в четверг, 21 сентября.
«Около 15:50 от очевидцев поступило сообщение, что рядом с железнодорожными путями у 2 763 километра Западно-Сибирской железной дороги было найдено тело неизвестного мужчины», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Никаких следов насилия эксперты на теле не обнаружили. Документов или мобильного телефона у погибшего при себе не оказалось. На вид мужчине от 40 до 45 лет.
Тело было найдено недалеко от остановочного пункта 2 762 километр рядом с подстанцией Восход.