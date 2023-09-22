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Никаких документов у умершего не оказалось

В Омской области рядом с железной дорогой нашли труп неизвестного мужчины

22 сентября 2023, 10:27
Фото: 1MI
Никаких документов у умершего не оказалось

В Омской области рядом с подстанцией на железной дороге нашли труп

На страшную находку наткнулись случайные очевидцы в Кормиловском районе.

В Омске силовики устанавливают личность неизвестного мужчины, тело которого нашли в Кормиловском районе в четверг, 21 сентября.

«Около 15:50 от очевидцев поступило сообщение, что рядом с железнодорожными путями у 2 763 километра Западно-Сибирской железной дороги было найдено тело неизвестного мужчины», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Никаких следов насилия эксперты на теле не обнаружили. Документов или мобильного телефона у погибшего при себе не оказалось. На вид мужчине от 40 до 45 лет.

Тело было найдено недалеко от остановочного пункта 2 762 километр рядом с подстанцией Восход.

Место обнаружения телаМесто обнаружения тела
Место обнаружения тела
Фото: ЯндексКарты
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#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Труп#Новости#Василий Попов
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