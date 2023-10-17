Заметили признаки удушения. Как нашли омичку, пропавшую на автомобиле в пятницу 13-го

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Городу55 стали известны подробности гибели 49-летней Галины Фомичевой, которая 13 октября уехала из дома на своем автомобиле Toyota Rav4 и пропала. Как выяснилось, тело женщины нашли в лесу недалеко от села 18-го Партсъезда.
«Тело пропавшей нашли в воскресенье около 17:19 случайные очевидцы, которые и сообщили о страшной находке в силовые структуры», — рассказали Городу55 в СКР по Омский области.
По предварительному заключению экспертов, смерть женщины наступила от механической асфиксии, то есть от удушья. При этом криминальная версия случившегося на данном этапе следователями исключена.