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По факту гибели женщины проводится проверка

Заметили признаки удушения. Как нашли омичку, пропавшую на автомобиле в пятницу 13-го

17 октября 2023, 08:29
Фото: 1MI
По факту гибели женщины проводится проверка

Стала известна предварительная причина гибели омички, пропавшей в пятницу 13-го

Более двух суток женщину разыскивали силовики и волонтеры поисковых отрядов.

Городу55 стали известны подробности гибели 49-летней Галины Фомичевой, которая 13 октября уехала из дома на своем автомобиле Toyota Rav4 и пропала. Как выяснилось, тело женщины нашли в лесу недалеко от села 18-го Партсъезда.

«Тело пропавшей нашли в воскресенье около 17:19 случайные очевидцы, которые и сообщили о страшной находке в силовые структуры», — рассказали Городу55 в СКР по Омский области.

По предварительному заключению экспертов, смерть женщины наступила от механической асфиксии, то есть от удушья. При этом криминальная версия случившегося на данном этапе следователями исключена.

Пропала в пятницу 13-го. Омичку, скрывшуюся на внедорожнике, нашли погибшей
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