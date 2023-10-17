Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Тело женщины нашли случайные прохожие

В Омске под Ленинградским мостом прохожие наткнулись на труп неизвестной женщины

17 октября 2023, 08:27
Фото: Город55
Тело женщины нашли случайные прохожие

В Омске под Ленинградским мостом нашли труп женщины без документов и телефона

Личность умершей, как и причины ее смерти, пока не установлены.

В Омске следователи устанавливают личность неизвестной женщины, тело которой нашли на берегу Иртыша в воскресенье, 15 октября.

«Около 10 часов поступил сигнал от случайных прохожих, что на берегу Иртыша под Ленинградским мостом находится тело мертвой женщины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Никаких документов или телефона у умершей при себе не обнаружено. На вид ей от 40 до 45 лет.

Сейчас тело женщины находится в морге для установления причины смерти. Предварительно, следов криминала или насилия на теле не обнаружено.

Читайте также:
Жителей многоэтажки в Омске шокировал труп мужчины в общем тамбуреВ Омской области рядом с железной дорогой нашли труп неизвестного мужчиныПропавший на рыбалке омич найден мертвым в озере
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Труп#Новости#Василий Попов
Подпишитесь
Молчать опасно. В Омской области с кровли Любинской школы обрушилась штукатурка
Сегодня, 06:21
«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами
Сегодня, 05:25
В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS
Сегодня, 05:38
Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске
Сегодня, 04:18
Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП
Сегодня, 02:16
Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
Сегодня, 04:24