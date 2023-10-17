В Омске под Ленинградским мостом прохожие наткнулись на труп неизвестной женщины

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В Омске следователи устанавливают личность неизвестной женщины, тело которой нашли на берегу Иртыша в воскресенье, 15 октября.
«Около 10 часов поступил сигнал от случайных прохожих, что на берегу Иртыша под Ленинградским мостом находится тело мертвой женщины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Никаких документов или телефона у умершей при себе не обнаружено. На вид ей от 40 до 45 лет.
Сейчас тело женщины находится в морге для установления причины смерти. Предварительно, следов криминала или насилия на теле не обнаружено.