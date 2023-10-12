Жителей многоэтажки в Омске шокировал труп мужчины в общем тамбуре

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Следователи омского СК разбираются во всех нюансах гибели 48-летнего мужчины, тело которого нашли в общем тамбуре многоэтажного дома по улице Рокоссовского, 20.
«В четверг, 11 октября, около 10:45 поступил сигнал от шокированных жильцов дома, которые сообщили, что в подъезде дома они наткнулись на мертвого мужчину», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место судмедэксперты и криминалисты установили, что, предположительно, смерть омича наступила от механической асфиксии. При этом на данном этапе криминальный характер этой смерти исключен.