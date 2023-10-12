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По факту этого инцидента проводится проверка

Жителей многоэтажки в Омске шокировал труп мужчины в общем тамбуре

12 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
По факту этого инцидента проводится проверка
По предварительному заключению экспертов, смерть омича наступила от механической асфиксии.

Следователи омского СК разбираются во всех нюансах гибели 48-летнего мужчины, тело которого нашли в общем тамбуре многоэтажного дома по улице Рокоссовского, 20.

«В четверг, 11 октября, около 10:45 поступил сигнал от шокированных жильцов дома, которые сообщили, что в подъезде дома они наткнулись на мертвого мужчину», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место судмедэксперты и криминалисты установили, что, предположительно, смерть омича наступила от механической асфиксии. При этом на данном этапе криминальный характер этой смерти исключен.

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