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Published Сегодня, 12:50

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Хирург рекомендует зеленые бананы тем, кто хочет похудеть

16 октября 2023, 12:50
Нельзя отказываться от бананов при похудении из-за их большого количества калорий — достаточно просто выбирать незрелые плоды. Об этом рассказал хирург Каран Радж.

Согласно его словам, зеленые бананы содержат резистентный крахмал, который выполняет функцию пищевых волокон в организме. Это вещество, которое полезно для кишечных бактерий, информирует Общественная служб новостей со ссылкой на «Лента.Ру».

При этом данный крахмал не вызывает повышение уровня глюкозы в крови и имеет низкую калорийность. Поэтому зеленые бананы идеально подходят для диабетиков и тех, кто стремится сбросить лишний вес, подводит итог Радж.

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