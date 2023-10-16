Хирург рекомендует зеленые бананы тем, кто хочет похудеть

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Согласно его словам, зеленые бананы содержат резистентный крахмал, который выполняет функцию пищевых волокон в организме. Это вещество, которое полезно для кишечных бактерий, информирует Общественная служб новостей со ссылкой на «Лента.Ру».
При этом данный крахмал не вызывает повышение уровня глюкозы в крови и имеет низкую калорийность. Поэтому зеленые бананы идеально подходят для диабетиков и тех, кто стремится сбросить лишний вес, подводит итог Радж.