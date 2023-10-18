В одной из фирм Антропенко появился новый директор

«Основа Дата Нэт» специализируется на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Ее выручка за прошлый год превысила 27 млн рублей, но в целом бизнес убыточен: расходы превышают доходы на 37 млн, стоимость активов равна минус 63 млн.