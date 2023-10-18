В одной из фирм Антропенко появился новый директор

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В обществе с ограниченной ответственностью «Основа Дата Нэт» сменилось руководство. До 16 октября пост директора в этой фирме занимал Павел Попов, назначенный 7 месяцев назад, но теперь его место занял Николай Иваний.
«Основа Дата Нэт» специализируется на «деятельности по обработке данных, предоставлении услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности». Ее выручка за прошлый год превысила 27 млн рублей, но в целом бизнес убыточен: расходы превышают доходы на 37 млн, стоимость активов равна минус 63 млн.
Основной бенефициар фирмы — ООО «Основа Холдинг», учрежденная известным омским бизнесменом Александром Антропенко-старшим. На нее записаны 85% уставного капитала, а остальные 15% принадлежат Всеволоду Антропенко. Предположительно это внук основного владельца, сын депутата Государственной думы Игоря Антропенко, передавшего ему в доверительное управление часть своих активов.