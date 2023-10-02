Игорь Антропенко стал единственным владельцем компании «Луч»

Речь о члене известной в Омске предпринимательской семьи, заседающем сейчас в Государственной думе. Поскольку членство в федеральном парламенте несовместимо с бизнесом, «Луч», как и другие активы депутата, находится в доверительном управлении у Всеволода Игоревича Антропенко (судя по имени, это может быть сын бенефициара).