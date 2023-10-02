Игорь Антропенко стал единственным владельцем компании «Луч»

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В обществе с ограниченной ответственностью «Луч», которое зарегистрировано в Омске на Интернациональной, изменилась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал этой фирмы принадлежал Игорю Антропенко и Виталию Тихачеву в соотношении 85 к 15, но теперь бенефициар только один — Антропенко.
Речь о члене известной в Омске предпринимательской семьи, заседающем сейчас в Государственной думе. Поскольку членство в федеральном парламенте несовместимо с бизнесом, «Луч», как и другие активы депутата, находится в доверительном управлении у Всеволода Игоревича Антропенко (судя по имени, это может быть сын бенефициара).
Напомним: именно ООО «Луч» владеет трехэтажным зданием бывшей обувной фабрики в центре Омска и земельным участком под ним. На этом месте планируется строить гостиницу, но неясно, как сочетать этот проект с существующими охранными требованиями: здание фабрики признано объектом культурного наследия регионального значения. Кстати, не так давно региональный минкульт через суд обязал «Луч» отремонтировать производственный корпус фабрики.