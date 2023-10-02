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здание бывшей обувной фабрики

Игорь Антропенко стал единственным владельцем компании «Луч»

2 октября 2023, 12:00
Фото: yandex.ru/maps/
здание бывшей обувной фабрики
Именно эта фирма собирается строить гостиницу на месте обувной фабрики в центре Омска.

В обществе с ограниченной ответственностью «Луч», которое зарегистрировано в Омске на Интернациональной, изменилась структура собственности. До недавнего времени уставный капитал этой фирмы принадлежал Игорю Антропенко и Виталию Тихачеву в соотношении 85 к 15, но теперь бенефициар только один — Антропенко.

Речь о члене известной в Омске предпринимательской семьи, заседающем сейчас в Государственной думе. Поскольку членство в федеральном парламенте несовместимо с бизнесом, «Луч», как и другие активы депутата, находится в доверительном управлении у Всеволода Игоревича Антропенко (судя по имени, это может быть сын бенефициара).

Напомним: именно ООО «Луч» владеет трехэтажным зданием бывшей обувной фабрики в центре Омска и земельным участком под ним. На этом месте планируется строить гостиницу, но неясно, как сочетать этот проект с существующими охранными требованиями: здание фабрики признано объектом культурного наследия регионального значения. Кстати, не так давно региональный минкульт через суд обязал «Луч» отремонтировать производственный корпус фабрики.

В Омске компанию Антропенко обязали отреставрировать здание бывшей фабрики «Луч»
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#Бизнес#Новости#Игорь Антропенко#Николай Эйхвальд#Луч#Смена владельцев
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