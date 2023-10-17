Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Сегодня, 17 октября, в Омском городском совете прошло очередное заседание комитета по муниципальной собственности. В повестке был вопрос о внесении изменений в программу приватизации на 2023–2025 годы: в частности, предлагается включить в перечень объектов МУП «Муниципальные рынки».
Город55 уже писал о таких планах администрации. Во исполнение федерального законодательства все МУПы к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы, и «Муниципальные рынки» планируется сделать акционерным обществом. Во время весенней сессии Горсовета глава депимущества (тогда это был еще Дмитрий Махиня) предложил депутатам включить МУП в программу приватизации, но вопрос был отложен до осени.
— Я считаю, здесь не нужно торопиться, — сказал тогда депутат Сергей Дроздов, глава крупнейшей горсоветовской фракции, — надо ещё раз все оценить, решить, что нам делать с этим предприятием.
Теперь чиновники вернули вопрос в повестку. Выслушав доклад главы депимущества Евгения Романина, глава комитета Максим Астафьев заговорил о главном:
— Мы надеемся и уповаем, что администрация сохранит 100% акций в муниципальной собственности, — констатировал он. — Были случаи, когда рынки уходили частным владельцам, сейчас там яростно процветает торговля. Не хотелось бы больше это допускать.
Романин заверил депутатов, что вопрос об отчуждении акций «даже не обсуждается». После этого собравшиеся проголосовали за преобразование МУПа.
Напомним: в комитетах могут приниматься только рекомендации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.