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Октябрь
Омские «Муниципальные рынки» за год удвоили прибыль
7 октября, 10:56
Сентябрь
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
Август
Омские депутаты прервали каникулы, чтобы одобрить новый устав «Муниципальных рынков»
23 августа, 05:36
Жители Омской области два года мерзли из-за аварий на теплосетях
Тепловую компанию обязали полностью починить сети к сентябрю следующего года. За пару лет в районе произошло 47 сбоев из-за нерасторопности руководства.
2 августа, 04:33
Июль
Бывший глава дептранса Виталий Маслик уехал из Омска
10 июля, 07:55
Апрель
В Омске реорганизуют общественные бани
4 апреля, 08:21
Март
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
28 марта, 07:54
Ноябрь 2023
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
28 ноября 2023, 02:58
Октябрь 2023
Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
17 октября 2023, 04:24

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