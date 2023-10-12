В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Одним из пунктов повестки было обсуждение результатов проверки, которую Контрольно-счетная палата Омска провела в МУПе «Муниципальные рынки».
Докладчик, председатель КСП Александр Клюхин, рассказал депутатам, что картина получилась достаточно сложной. В целом МУП приносит городу прибыль, его динамика постоянно улучшается, но при этом Центральный и Советский филиалы убыточны. Рынки находятся в плачевном состоянии, так как прибыль практически не вкладывалась в основные фонды. В общей сложности на ремонт нужно примерно 50 млн рублей.
— С 2018 по 2022 год выбыло порядка 28 млн рублей основных средств, — рассказал Клюхин. — В основном речь о текущих моментах: передача имущества в безвозмездное использование бюджетным учреждениям, ликвидация имущества в связи с его износом, продажа на металлолом. Еще было списание 13 млн рублей, это спорный вопрос. Перенос имущества на забалансовый учет и его внос в основные средства по стоимость 1 рубль — по нашему мнению, это спорный момент…
Окончательных результатов сейчас в любом случае нет, поскольку руководство МУПа еще не дало КСП официальный комментарий. Однако директор «Муниципальных рынков» Илья Очкин присутствовал на заседании, и депутаты воспользовались этим, чтобы получить ответы немедленно.
На уточняющий вопрос Павла Королькова Очкин ответил, что «замечания приняты и отправлены в работу».
— Сейчас готовится программа оптимизации расходов, расширения доходов, — уточнил директор МУПа. — Мы видим неплохие резервы в развитии губернской ярмарки. Сейчас готовим маркетинговую программу, чтобы нас увидели, поняли наши преимущества. Готовятся дизайн-проекты нового внешнего вида интерьера рынков. Будем модернизироваться, приводить предприятие к современному формату. В этом мы видим большой потенциал…
По словам Очкина, сейчас рынки тратят слишком много электричества из-за устаревших холодильных камер. Это оборудование будут менять. Сокращение расходов запланировано на ближайшие 12-16 месяцев, а капремонт и полная модернизация — на 5 лет. При этом ни на какие субсидии из городского бюджета МУП, по словам директора, не претендует: будет обходиться только своими силами.
Промежуточные итоги подвел в достаточно жесткой манере глава комитета Алексей Провозин.
— 4 рынка, огромный имущественный комплекс. И все это приносит чистой прибыли 5 млн в год. Позорище! — констатировал депутат. — Но здесь пресса, поэтому мы все-таки должны соблюдать рамки… Признаем, что в этом вопросе требуется большой предметный разговор.
Провозин озвучил предложение к мэрии: рассмотреть возможность более эффективного использования имущественного комплекса с сохранением его в собственности муниципалитета. Члены комитета проголосовали «за».
Напомним: комитеты Горсовета могут принимать только рекомендации. Теперь деятельность «Муниципальных рынков» будут рассматривать на пленарном заседании.