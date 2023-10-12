В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»

По словам Очкина, сейчас рынки тратят слишком много электричества из-за устаревших холодильных камер. Это оборудование будут менять. Сокращение расходов запланировано на ближайшие 12-16 месяцев, а капремонт и полная модернизация — на 5 лет. При этом ни на какие субсидии из городского бюджета МУП, по словам директора, не претендует: будет обходиться только своими силами.