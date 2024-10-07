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Муниципальные рынки

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2024
Омские «Муниципальные рынки» за год удвоили прибыль
7 октября, 10:56
Прямо на каникулах: омские депутаты одобрили новый устав для «Муниципальных рынков»
28 августа, 06:54
Омские депутаты прервали каникулы, чтобы одобрить новый устав «Муниципальных рынков»
23 августа, 05:36
Омские «Муниципальные рынки» заказали дизайн фуд-корта в одном из филиалов
14 августа, 06:31
Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине
25 июля, 05:00
Срок до октября. В Омске готовы потратить 18 млн на ремонт крыши Левобережного рынка
28 июня, 09:32
Омские «Муниципальные рынки» включили в программу приватизации
31 января, 05:57
Омские депутаты одобрили приватизацию «Муниципальных рынков»
23 января, 07:05
Омским депутатам снова предложили приватизировать «Муниципальные рынки»
18 января, 13:36
Делить нельзя реорганизовывать: депутатам рассказали о будущем «Муниципальных рынков»
11 января, 07:57
2023
Омские депутаты одобрили акционирование «Муниципальных рынков»
17 октября 2023, 04:24
Омским депутатам снова предложили акционировать «Муниципальные рынки»
16 октября 2023, 05:22
В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»
12 октября 2023, 05:29
Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»
Соответствующие данные внесли в ЕГРЮЛ.
28 августа 2023, 04:04
Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
18 августа 2023, 06:30
Ненастная погода, бизнес на аренде туалетов и банкеты чиновников. Омск в субботу
15 июля 2023, 14:40
В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»
9 июня 2023, 06:01
Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий
7 июня 2023, 14:23
Советский рынок в Омске передумали сдавать в аренду
Причины отмены аукциона не называются.
11 февраля 2023, 07:59

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