Налоговая начала банкротить омского «Дальнобойщика»

Эта фирма с говорящим названием принадлежит с момента своего основания в 2008 году омскому бизнесмену Сергею Волотке. Он же и руководит «Дальнобойщиком» с 2010 года. В последнее время дела у компании идут не слишком хорошо: с 2020 года она приносит только убытки.