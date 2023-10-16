Налоговая начала банкротить омского «Дальнобойщика»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Арбитражный суд Омской области принял на рассмотрение заявление от межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области. Налоговики требуют признать несостоятельным должником ООО «Транспортная компания „Дальнобойщик“.
Эта фирма с говорящим названием принадлежит с момента своего основания в 2008 году омскому бизнесмену Сергею Волотке. Он же и руководит «Дальнобойщиком» с 2010 года. В последнее время дела у компании идут не слишком хорошо: с 2020 года она приносит только убытки.
Кстати, Волотке принадлежат еще управляющая компания «Зеленоград» (там он тоже директор) и прописанное в Москаленках ООО «Сибирь-Газ и К», которое продает в топливу моторное топливо (там он был директором в 2013–2014 годах).