Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Налоговая ликвидирует банкротящуюся строительную компанию «Лидер»

Налоговая ликвидирует банкротящуюся строительную компанию «Лидер»

6 октября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Сведения об этой фирме, содержащиеся в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными.

Над обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Лидер“», зарегистрированным в Омске на улице Лермонтова, нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в записи об этой фирме в едином госреестре юридических лиц недостоверные данные.

— Адрес места нахождения Омская обл, г. о. город Омск, г Омск, ул Лермонтова, д. 194, офис 4. Сведения недостоверны, — уточняется в официальном сообщении.

Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае ООО будет ликвидировано.

Отметим, что это не первая серьезная проблема, возникшая у «Лидера» в последние годы. Компания сорвала ряд многомиллионных контрактов, была включена в реестр недобросовестных подрядчиков, а с марта текущего года проходит процедуру банкротства. Сейчас она работает в режиме конкурсного производства. Принадлежит «Лидер» Константину Овчинникову, а руководит фирмой конкурсный управляющий Григорий Соколов.

В банкротящейся строительной компании «Лидер» назначили конкурсного управляющего
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#СК Лидер#Ликвидация фирм
Подпишитесь
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
Вчера, 10:06
На аэродроме «Омск-Северный» вырубят 270 мешающих полетам берез
Сегодня, 05:28
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Вчера, 06:56
В Омске ипотека стала почти в 2 раза дороже стоимости аренды квартиры
Сегодня, 02:56
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
Вчера, 12:47
«Вода бьет целый месяц». Двор в Омске топит кипятком
Сегодня, 07:09