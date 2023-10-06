Налоговая ликвидирует банкротящуюся строительную компанию «Лидер»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Над обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания „Лидер“», зарегистрированным в Омске на улице Лермонтова, нависла угроза ликвидации. Налоговая служба нашла в записи об этой фирме в едином госреестре юридических лиц недостоверные данные.
— Адрес места нахождения Омская обл, г. о. город Омск, г Омск, ул Лермонтова, д. 194, офис 4. Сведения недостоверны, — уточняется в официальном сообщении.
Теперь руководству компании нужно исправить данные, в противном случае ООО будет ликвидировано.
Отметим, что это не первая серьезная проблема, возникшая у «Лидера» в последние годы. Компания сорвала ряд многомиллионных контрактов, была включена в реестр недобросовестных подрядчиков, а с марта текущего года проходит процедуру банкротства. Сейчас она работает в режиме конкурсного производства. Принадлежит «Лидер» Константину Овчинникову, а руководит фирмой конкурсный управляющий Григорий Соколов.