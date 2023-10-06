Налоговая ликвидирует банкротящуюся строительную компанию «Лидер»

Отметим, что это не первая серьезная проблема, возникшая у «Лидера» в последние годы. Компания сорвала ряд многомиллионных контрактов, была включена в реестр недобросовестных подрядчиков, а с марта текущего года проходит процедуру банкротства. Сейчас она работает в режиме конкурсного производства. Принадлежит «Лидер» Константину Овчинникову, а руководит фирмой конкурсный управляющий Григорий Соколов.