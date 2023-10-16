Хоценко сообщил, что до окончания приема заявок на кадровый конкурс осталось три дня

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В регионе идет набор заявок на участие в кадровом конкурсе «Омская область. ПРОдвижение». До завершения регистрации остается три дня. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
«Остается только три дня до окончания завершения регистрации на кадровый конкурс „Омская область. ПРОдвижение“. Всех ждем, кто еще не успел зарегистрироваться, а всех, кто уже прошел эту процедуру — благодарю за участие. Мы в правительстве Омской области ждем тех, кто готов работать на благо родного региона, на благо родной страны», — написал Хоценко.
По последним данным, на конкурс заявились больше шести тыс человек. При этом к участникам есть определенные требования. В пресс-службе правительства Омской области отмечают, что подобный кадровый проект проводится в регионе впервые. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. Регистрация окончится 19 октября в 12:00 по московскому времени.