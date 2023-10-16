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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

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Хоценко сообщил, что до окончания приема заявок на кадровый конкурс осталось три дня

16 октября 2023, 10:42
Фото: Город55
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У желающих еще есть время подать заявки.

В регионе идет набор заявок на участие в кадровом конкурсе «Омская область. ПРОдвижение». До завершения регистрации остается три дня. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

«Остается только три дня до окончания завершения регистрации на кадровый конкурс „Омская область. ПРОдвижение“. Всех ждем, кто еще не успел зарегистрироваться, а всех, кто уже прошел эту процедуру — благодарю за участие. Мы в правительстве Омской области ждем тех, кто готов работать на благо родного региона, на благо родной страны», — написал Хоценко.

По последним данным, на конкурс заявились больше шести тыс человек. При этом к участникам есть определенные требования. В пресс-службе правительства Омской области отмечают, что подобный кадровый проект проводится в регионе впервые. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. Регистрация окончится 19 октября в 12:00 по московскому времени.

На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 5 000 участников
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#Общество#Омск#Омская область#Конкурс#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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