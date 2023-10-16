Хоценко сообщил, что до окончания приема заявок на кадровый конкурс осталось три дня

По последним данным, на конкурс заявились больше шести тыс человек. При этом к участникам есть определенные требования. В пресс-службе правительства Омской области отмечают, что подобный кадровый проект проводится в регионе впервые. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. Регистрация окончится 19 октября в 12:00 по московскому времени.