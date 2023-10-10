На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 5 000 участников

Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет, имеющие высшее образование, опыт управления не менее двух лет и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе). Регистрация на участие в проекте «Омская область: ПРОдвижение» завершится 19 октября в 12:00 по московскому времени.