На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 5 000 участников

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Виталий Хоценко подчеркнул важность формирования новой прозрачной кадровой стратегии региона и отметил, что такое число зарегистрированных участников свидетельствует об актуальности проведения конкурса.
«Тот отклик, который мы получили с момента запуска кадрового проекта, позволяет говорить о серьезном запросе у жителей Омской области на участие в ее развитии. Квалифицированные специалисты, неравнодушные к судьбе родного края, поддержали проведение конкурса своим участием. Уверен, что за оставшееся до конца регистрации время число участников ощутимо возрастет», — рассказал губернатор.
Глава региона также подчеркнул, что такие результаты на этапе были достигнуты благодаря слаженной работе организаторов. Всего состоялось 34, 26 из них прошли в муниципальных районах области, 5 — в административных округах Омска, а 3 — на крупных предприятиях региона. В ближайшее время запланировано еще 9 встреч.
Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын подчеркнул важность написания эссе для участия в проекте. Он отметил, что в эссе каждый участник должен будет изложить свое видение актуальных проблем региона и, главное, развернуто представить пути их решения.
«Призываю всех отнестись к этому заданию самым серьезным образом, потому что без него нельзя принять участие в дистанционном этапе. Загрузить эссе на сайт нужно до 9 ноября», — добавил он.
Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет, имеющие высшее образование, опыт управления не менее двух лет и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе). Регистрация на участие в проекте «Омская область: ПРОдвижение» завершится 19 октября в 12:00 по московскому времени.