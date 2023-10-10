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На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 5 000 участников

На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 5 000 участников

10 октября 2023, 13:33
Фото: Правительство Омской области
Проект направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области.

Виталий Хоценко подчеркнул важность формирования новой прозрачной кадровой стратегии региона и отметил, что такое число зарегистрированных участников свидетельствует об актуальности проведения конкурса.

«Тот отклик, который мы получили с момента запуска кадрового проекта, позволяет говорить о серьезном запросе у жителей Омской области на участие в ее развитии. Квалифицированные специалисты, неравнодушные к судьбе родного края, поддержали проведение конкурса своим участием. Уверен, что за оставшееся до конца регистрации время число участников ощутимо возрастет», — рассказал губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что такие результаты на этапе были достигнуты благодаря слаженной работе организаторов. Всего состоялось 34, 26 из них прошли в муниципальных районах области, 5 — в административных округах Омска, а 3 — на крупных предприятиях региона. В ближайшее время запланировано еще 9 встреч.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын подчеркнул важность написания эссе для участия в проекте. Он отметил, что в эссе каждый участник должен будет изложить свое видение актуальных проблем региона и, главное, развернуто представить пути их решения.

«Призываю всех отнестись к этому заданию самым серьезным образом, потому что без него нельзя принять участие в дистанционном этапе. Загрузить эссе на сайт нужно до 9 ноября», — добавил он.

Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет, имеющие высшее образование, опыт управления не менее двух лет и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе). Регистрация на участие в проекте «Омская область: ПРОдвижение» завершится 19 октября в 12:00 по московскому времени.

Регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится еще 10 дней
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#Омск#Омская область#Губернатор#Проект#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
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