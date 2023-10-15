«Учит ругаться матом». 5-летняя дочь омской стримерши «Кипишной» послала зрителей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Скандально известная омская стримерша под ником «Кипишная» продолжает вести прямые эфиры вместе с детьми. На стримах мать троих детей учит старшую дочь ругаться матом. Та агрессивно высказывается в адрес подписчиков. Запись очередного эфира опубликовали возмущенные омичи в социальных сетях.
«В сильном алкогольном опьянении издевается над детьми, разрешает своей пятилетней дочери пить пиво, учит ругаться матом. Один из детей недавно перенес операцию на глаза. Сейчас у него идёт послеоперационный период, ему нужна забота и уход. Но ни заботы, ни ухода в этой семье нет, от матери ничего нельзя добиться. Дети в прямых эфирах говорят: мы хотим есть, мы ничего не кушали. Мать не обращает внимание на мольбы, дальше продолжает пить», — рассказывает автор поста в группе «Омск ВК».
Иногда зрители видят отца детей, поведением он не отличается от «Кипишной».
Напомним, впервые об омичке стало известно в январе 2023 года. Тогда она в прямом эфире угощала дочь пивом. На многодетную мать возбудили уголовное дело. На тот момент семья жила в Чкаловском поселке. Затем переехала в Московскую область. Очередной скандал — в августе этого года. «Кипишная» дала попробовать ребенку электронную сигарету. Делом заинтересовался даже федеральный следственный комитет.
Омичи в комментариях под публикацией единогласно осудили женщину. Пользователи отметили аккаунты следкома и Александра Бастрыкина, чтобы привлечь внимание к проблеме.