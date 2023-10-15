Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

стрим

«Учит ругаться матом». 5-летняя дочь омской стримерши «Кипишной» послала зрителей

15 октября 2023, 11:18
Фото: скриншот паблика Омск ВК
стрим

Пятилетняя дочь омской стримерши «Кипишной» научилась ругаться матом

В прямом эфире женщина научила ребенка, как послать недовольного зрителя.

Скандально известная омская стримерша под ником «Кипишная» продолжает вести прямые эфиры вместе с детьми. На стримах мать троих детей учит старшую дочь ругаться матом. Та агрессивно высказывается в адрес подписчиков. Запись очередного эфира опубликовали возмущенные омичи в социальных сетях.

«В сильном алкогольном опьянении издевается над детьми, разрешает своей пятилетней дочери пить пиво, учит ругаться матом. Один из детей недавно перенес операцию на глаза. Сейчас у него идёт послеоперационный период, ему нужна забота и уход. Но ни заботы, ни ухода в этой семье нет, от матери ничего нельзя добиться. Дети в прямых эфирах говорят: мы хотим есть, мы ничего не кушали. Мать не обращает внимание на мольбы, дальше продолжает пить», — рассказывает автор поста в группе «Омск ВК».

Иногда зрители видят отца детей, поведением он не отличается от «Кипишной».

стримстрим
стрим
Фото: скриншот паблика Омск ВК

Напомним, впервые об омичке стало известно в январе 2023 года. Тогда она в прямом эфире угощала дочь пивом. На многодетную мать возбудили уголовное дело. На тот момент семья жила в Чкаловском поселке. Затем переехала в Московскую область. Очередной скандал — в августе этого года. «Кипишная» дала попробовать ребенку электронную сигарету. Делом заинтересовался даже федеральный следственный комитет.

Омичи в комментариях под публикацией единогласно осудили женщину. Пользователи отметили аккаунты следкома и Александра Бастрыкина, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Жалобы#Соцсети#Москва#Новости#Александр Бастрыкин#Стримы с Кипишной
Подпишитесь
Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит
Сегодня, 10:36
Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном
Сегодня, 01:58
Вы не поверите! Омичей ждет очередное «бабье лето»
Сегодня, 07:01
Омский «Авангард» уверено разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
Сегодня, 12:23
Аспирин для богатых. Какие лекарства подорожали в Омской области
Сегодня, 06:45