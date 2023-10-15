«Учит ругаться матом». 5-летняя дочь омской стримерши «Кипишной» послала зрителей

Напомним, впервые об омичке стало известно в январе 2023 года. Тогда она в прямом эфире угощала дочь пивом. На многодетную мать возбудили уголовное дело. На тот момент семья жила в Чкаловском поселке. Затем переехала в Московскую область. Очередной скандал — в августе этого года. «Кипишная» дала попробовать ребенку электронную сигарету. Делом заинтересовался даже федеральный следственный комитет.