«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя

У омички, которую в интернете знают под именем «Кипишная», дети шести и четырех лет, а также восьмимесячный младенец. В перерывах между их воспитанием она ведет трансляции прямо из квартиры. Но к тому, как она это делает, у многих возникают вопросы. Например, женщина появляется в кадре с сигаретой или пивом, при этом на заднем фоне плачут ее малыши.
Пока большинство просто возмущалось, некий Александр обратился с заявлением на домохозяйку-стримершу в полицию. Началась проверка. И, в общем-то, слава нашла Анастасию К. (так ее зовут на самом деле). Но не совсем та, какую она ожидала.
«Я в такой ситуации еще никогда не была. Не знаю, что делать, — рассказала женщина Городу55. — Мы сейчас пробиваем данные того, кто пожаловался. В Омске только два человека с такими инициалами и фамилией — 1964 и 1967 годов рождения. Но концов пока нет. Мне очень хочется найти его. Разговаривать уже не буду, буду писать заявление о клевете. Здесь не только я замешана, но и органы власти. Проверка еще не закончилась. Сегодня полиция уже и в садик ездила, и в больницу делала запросы. Детям вчера сделали экспертизы, синяков не обнаружили. Одно дело — пиво пью, а другое — написали, что я всех троих детей чуть ли не истязаю, а восьмимесячного младенца связываю. Это что у человека в голове должно быть, чтобы такое придумать?»
Как выяснилось, скандал разгорелся из-за нарезки видео из стримов «Кипишной». И из-за них многодетную мать уже ставили на учет в органах опеки. Новые нападки на нее начались после того, как ее оттуда сняли, считает женщина:
«Я за них уже получила от опеки. Мне дали 5.35 (статья за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. — Прим. авт.) за то, что я при детях курю, матерюсь и выпиваю. Но мои трансляции никуда не денутся! Просто теперь буду умнее. Буду записывать эфиры и не удалять их. Потому что из них много повырезали. Как я готовлю, стою часами на кухне, этого никто не видит. Это никому не интересно. И сейчас снимать видео — посмотрите, какая я хорошая мать, — не буду. Кто меня знает, тот знает».
Анастасия рассказывает, что сейчас по соцсетям расходятся видео, которые она записала еще в прошлом году — с января по март. Особенно бурную реакцию у комментаторов вызывает стрим под названием «Кума». На нем Анастасия ест раков и запивает пивом. Подписчики обвинили ее в том, что она невнимательная мать. Вот как объясняет ситуацию она сама.
«Мне не стыдно выходить на улицу, — говорит омичка. — Вообще все равно, что обо мне говорят и пишут. Я себя знаю. Вот всем интересно, что у меня в стакане. Да неважно — может, кофе. Я на учете нигде не состою в наркологичке. Пьяная в эфирах не сижу. Говорят: „Вот она там раков жрет!“ Ну простите — приехала свекровь, чтобы дать мне один-единственный выходной. Почему я должна быть с детьми, если там есть папа и бабушка? Я круглосуточно с ними сижу, с ума тут схожу. У малого три недели зубы резались, мы вообще никто не спали с ним. Я ходила как зомби. И вот наконец свекровь дала мне отдохнуть. После того эфира я легла в ванну, час там пролежала. И вышла счастливым человеком!»
Анастасия уверена, что ее преследует некая недоброжелательница из Челябинска по фамилии Хабарова. Именно она и строит ей козни:
«Четыре месяца Хабарова написывала везде про меня. Зависть, видно, у людей сильная. Она детей не может иметь. И мне кричала: «Я сделаю все, чтобы у тебя детей отобрали». И органы власти приезжали ко мне чуть ли не в 10 часов вечера, потому что им сообщили, что я пьяная валяюсь.
А все из-за видео, где сижу со стаканчиком пива. Я уже сколько раз это все пережила. Хабарова на меня три недели опеку вызывала. И кого только она не вызвала. Но нарушений нет. Это ее еще больше злило. В итоге она решила пойти со мной на мировую».
После того как к проверкам подключились сначала полиция, а потом и следком, у многодетной матери изъяли сотовый, с которого она ведет свои стримы. Но ее это не остановило. Женщина объявила сбор средств на новый гаджет, и подписчики ей его уже купили. Свежие трансляции Анастасия ведет уже с него и останавливаться не планирует. По ее мнению, она хорошая мать и ничего плохого не делает.
«Я понимаю, что органы власти разберутся и СК на моей стороне. Опросили больницы, садики, школы. Заведующая садиком вообще в шоке, что про нас такая слава пошла. Мне сразу дали понять, что никто детей у меня не заберет. Я не отказываюсь, пусть проводят проверки. Мне скрывать нечего. Но лучше бы они написали, чтобы мне дали квартиру под соцнайм».
Сейчас омичка с мужем и детьми живут в съемной квартире. Женщина рассказала Городу55, что вообще-то у нее был статус сироты. В 16 лет бабушка лишила ее отца и мать родительских прав. А в 24 года Настю сняли с очереди на получение жилья. Вроде бы из-за просроченной справки.
«Я с бабушкой никогда не жила. Да вы что — она бы меня убила! У меня очень строгая бабушка. Я пошла учиться и переехала жить в общагу. Мой папа умер 8 лет назад, а мама до сих пор в Омске живет, с молодым человеком. Так что своей квартиры у меня нет».
Стримерша рассказала, что переживает не за себя или детей, а неожиданно… за инспектора ПДН. Сочувствует:
«Выходят новые посты про меня, я уже ничему не удивляюсь. А за детей мне что переживать? Мы ездили с ними в Следственный комитет. Через три часа они говорят: „Жалко, что у нас нет тут ‚обезьянника‘“. Так они себя ведут. Сразу видно, как мать „бьет“, очень балованные у меня дети».
Город55 выяснил, что омичка-стримерша успела прославиться и офлайн. Например, 5 января полицейским пришлось выезжать на вызов к ее дому из-за нападения на команду Любительской хоккейной лиги. Один из спортсменов рассказал нам, что женщина кидалась в них бутылками из окна третьего этажа. Мы поинтересовались у Анастасии, правда ли это. И у нее есть одно серьезное уточнение:
«Я не бутылку в них кинула, а трехлитровую банку. Понимаете, они до такой степени ошалели, что в два часа ночи играют. Меня это взбесило. В тот день сходила к участковому. А им было все равно, что время с часу до трех дня, когда надо соблюдать тишину. Просила, говорю: „Ребенок не может уснуть“. Знаете, как сильно шайбами от дома отдает? Я раз попросила, два, три. Они меня культурно послали. Ну и получайте тогда снаряд!»