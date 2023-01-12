«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя

После того как к проверкам подключились сначала полиция, а потом и следком, у многодетной матери изъяли сотовый, с которого она ведет свои стримы. Но ее это не остановило. Женщина объявила сбор средств на новый гаджет, и подписчики ей его уже купили. Свежие трансляции Анастасия ведет уже с него и останавливаться не планирует. По ее мнению, она хорошая мать и ничего плохого не делает.