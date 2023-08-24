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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

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Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком

24 августа 2023, 05:08
Фото: 1MI
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Во время очередной трансляции она дала попробовать своему сыну электронную сигарету.

Омская стримерша Анастасия К., известная как Кипишная, вновь попала в поле зрения правоохранительных органов. Женщина во время видеотрансляции дала попробовать своему ребенку электронную сигарету. На публикацию обратили внимание в следкоме.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского следкома Олегу Винникову предоставить доклад о расследовании уголовного дела, которое ранее завели на Кипишную за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Также проверку проведут следователи из Московской области, так как стримерша в мае нынешнего года перебралась жить в Старую Купавну.

Кипишная стала известна на всю страну после того, как в Сети «засветился» стрим с ее участием, где она ведет трансляцию со смартфона и никак не реагирует на громкий плач ребенка, а затем и вовсе уносит малыша в другую комнату. Ранее мать с сыном проживала в Омске. Ребенок регулярно подвергался издевательствам: женщина поила его алкоголем, а также связывала.

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#Омск#Дети#Следком#Александр Бастрыкин#Блогер#Стримы с Капишной#Стримерша#Многодетная стримерша из Омска#Стримы#Евгений Игишев
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