Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Омская стримерша Анастасия К., известная как Кипишная, вновь попала в поле зрения правоохранительных органов. Женщина во время видеотрансляции дала попробовать своему ребенку электронную сигарету. На публикацию обратили внимание в следкоме.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского следкома Олегу Винникову предоставить доклад о расследовании уголовного дела, которое ранее завели на Кипишную за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Также проверку проведут следователи из Московской области, так как стримерша в мае нынешнего года перебралась жить в Старую Купавну.
Кипишная стала известна на всю страну после того, как в Сети «засветился» стрим с ее участием, где она ведет трансляцию со смартфона и никак не реагирует на громкий плач ребенка, а затем и вовсе уносит малыша в другую комнату. Ранее мать с сыном проживала в Омске. Ребенок регулярно подвергался издевательствам: женщина поила его алкоголем, а также связывала.