Омскую стримершу Кипишную вновь уличили в издевательствах над ребенком

Кипишная стала известна на всю страну после того, как в Сети «засветился» стрим с ее участием, где она ведет трансляцию со смартфона и никак не реагирует на громкий плач ребенка, а затем и вовсе уносит малыша в другую комнату. Ранее мать с сыном проживала в Омске. Ребенок регулярно подвергался издевательствам: женщина поила его алкоголем, а также связывала.