Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву

Напомним, Кипишная стала известна на всю страну после того, как в Сети «засветился» стрим с ее участием, где она ведет трансляцию со смартфона и никак не реагирует на громкий плач ребенка, а затем и вовсе уносит малыша в другую комнату. После того, как эта история стала достоянием общественности, на Анастасию было возбуждено уголовное дело, который взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.