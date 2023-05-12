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Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву

12 мая 2023, 08:48
Фото: Скирин с прямой трансляции
Анастасия К.
Девушка «прославилась» на всю страну и стала фигуранткой уголовного дела после видеороликов с плачущим младенцем.

Городу55 стали известны новые подробности в истории с омской трэш-стримершей Анастасией К., которая ведет в социальной сети «ВКонтакте» канал «Стримы с Кипишной».  Как выяснилось, после шумихи и возбуждения уголовного дела девушка вместе с семьей перебралась жить в Москву.

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«Вся эта история сыграла ей на руку, она, так сказать, прославилась, насобирала донатов и укатила в Москву, благо в рамках уголовного дела никакая мера пресечения ей не избиралась», — рассказал Городу55 источник знакомый с ситуацией.

Напомним, Кипишная стала известна на всю страну после того, как в Сети «засветился» стрим с ее участием, где она ведет трансляцию со смартфона и никак не реагирует на громкий плач ребенка, а затем и вовсе уносит малыша в другую комнату. После того, как эта история стала достоянием общественности, на Анастасию было возбуждено уголовное дело, который взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Добавим, как ранее сообщал Город55, на своих стримах Кипишная якобы зарабатывала до 40 тысяч рублей в день, видимо, после скандальной «рекламы» этот доход увеличился в разы, раз нашлись деньги на переезд в столицу.

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#Уголовное дело#Дети#Скандал#Общество#Город#Происшествия#Многодетная стримерша из Омска#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Москва#Василий Попов
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