Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Городу55 стали известны новые подробности в истории с омской трэш-стримершей Анастасией К., которая ведет в социальной сети «ВКонтакте» канал «Стримы с Кипишной». Как выяснилось, после шумихи и возбуждения уголовного дела девушка вместе с семьей перебралась жить в Москву.
«Вся эта история сыграла ей на руку, она, так сказать, прославилась, насобирала донатов и укатила в Москву, благо в рамках уголовного дела никакая мера пресечения ей не избиралась», — рассказал Городу55 источник знакомый с ситуацией.
Напомним, Кипишная стала известна на всю страну после того, как в Сети «засветился» стрим с ее участием, где она ведет трансляцию со смартфона и никак не реагирует на громкий плач ребенка, а затем и вовсе уносит малыша в другую комнату. После того, как эта история стала достоянием общественности, на Анастасию было возбуждено уголовное дело, который взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Добавим, как ранее сообщал Город55, на своих стримах Кипишная якобы зарабатывала до 40 тысяч рублей в день, видимо, после скандальной «рекламы» этот доход увеличился в разы, раз нашлись деньги на переезд в столицу.