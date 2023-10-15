Прлицейский и мефедрон, возвращение «Кипешной», победа «Авангарда». Воскресный Омск

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Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного по особо важным делам отдела по противодействию наркоугрозам в Интернете Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области Вячеслава Трифонова. Капитана полиции подозревают в попытке сбыта более одного килограмма мефедрона.
Скандально известная омская стримерша под ником «Кипишная» продолжает вести прямые эфиры вместе с детьми. На стримах мать троих детей учит старшую дочь ругаться матом. Та агрессивно высказывается в адрес подписчиков. Запись очередного эфира опубликовали возмущенные омичи в социальных сетях.
15 октября в Омске «Авангард» принимал лидера Фонбет Чемпионата КХЛ — ярославский «Локомотив». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «ястребов».