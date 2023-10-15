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итоги дня

Прлицейский и мефедрон, возвращение «Кипешной», победа «Авангарда». Воскресный Омск

15 октября 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном

Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного по особо важным делам отдела по противодействию наркоугрозам в Интернете Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области Вячеслава Трифонова. Капитана полиции подозревают в попытке сбыта более одного килограмма мефедрона.

Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном
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Омская стримерша «Кипишная»

Скандально известная омская стримерша под ником «Кипишная» продолжает вести прямые эфиры вместе с детьми. На стримах мать троих детей учит старшую дочь ругаться матом. Та агрессивно высказывается в адрес подписчиков. Запись очередного эфира опубликовали возмущенные омичи в социальных сетях.

«Учит ругаться матом». 5-летняя дочь омской стримерши «Кипишной» послала зрителей
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«Авангард» — «Локомотив»

15 октября в Омске «Авангард» принимал лидера Фонбет Чемпионата КХЛ — ярославский «Локомотив». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу «ястребов».

Омский «Авангард» уверено разобрался с лидером КХЛ — ярославским «Локомотивом»
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