Прлицейский и мефедрон, возвращение «Кипешной», победа «Авангарда». Воскресный Омск

Возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного по особо важным делам отдела по противодействию наркоугрозам в Интернете Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области Вячеслава Трифонова. Капитана полиции подозревают в попытке сбыта более одного килограмма мефедрона.