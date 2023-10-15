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Posted 15 октября, 01:58

Published 15 октября, 01:58

Modified 15 октября, 01:58

Updated 15 октября, 01:58

Это уже второе уголовное дело на сотрудников УНК

Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном

15 октября 2023, 01:58
Фото: 1MI
Это уже второе уголовное дело на сотрудников УНК

Капитана омской полиции винят в попытке продажи более 1 килограмма наркотиков

В отношении оперуполномоченного по особо важным делам возбуждено уголовное дело.

В Омске силовики возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченным по особо важным делам отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области Вячеслава Трифонова. Капитана полиции подозревают в попытке сбыта более 1 килограмма мефедрона.

«По материалам дела следует, что 7 сентября текущего года Трифонов воспользовавшись своими служебными полномочиями пытался продать 1009.4 грамма мефедрона, однако был задержан силовиками», — рассказал источник Города55.

Такая масса наркотика потянула на особо крупный размер, потому в отношении капитана Трифонова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание за это деяние до 15 лет лишения свободы. Сейчас Трифонов задержан решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что, по информации нашего источника, 24 августа возбуждено уголовное дело на одного из начальников Трифонова, — заместителя руководителя отдела УНК УМВД России по Омской области майора полиции Максима Бородина, который в служебном кабинете пытался продать наркотики.

Напомним, что намедни было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников омского ОЭБ и ПК. Как ранее сообщал Город55, капитан полиции Дмитрий Бурцев, майоры Константин Чаунин и Давыд Герцов, а также участковый Аслан Карбаев попались на торговле контрафактными сигаретами, которые были вещдоками по ранее возбужденным уголовным делам.

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Некоторые из указанных выше полицейских работали в отделе, который возглавлял подполковник Алексей Кудояр, который сейчас пытается доказать в суде, что слишком дорогой коттедж он приобрел на трудовые доходы.

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Помимо этого Кудояр попал под уголовное дело за убийство соседской собаки.

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