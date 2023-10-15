Капитана омской полиции задержали за торговлю мефедроном

Такая масса наркотика потянула на особо крупный размер, потому в отношении капитана Трифонова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание за это деяние до 15 лет лишения свободы. Сейчас Трифонов задержан решается вопрос об избрании ему меры пресечения.