Познакомились и ушли пить на заброшенную стройку. Омичку ограбил новый приятель

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Утром в полицию обратилась 37-летняя жительница Центрального округа. Сообщила, что на улице Маршала Жукова ее ограбили. Ущерб: 3 200 рублей и серебряная цепочка с кулоном.
Выяснилось: на остановке «Улица Степная» женщина познакомилась с мужчиной. Они пошли распивать алкоголь на заброшенную стройку. Новый приятель воспользовался состоянием опьянения омички, забрал из кармана ее куртки деньги и украшение.
Личность подозреваемого установили по приметам. 48-летнего мужчину задержали по месту жительства — у дома на проспекте Карла Маркса. Кулон и цепочку омич выбросил, деньги сохранил. Их изъяли при досмотре.
Имущество вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.