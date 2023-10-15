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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

Познакомились и ушли пить на заброшенную стройку. Омичку ограбил новый приятель

15 октября 2023, 06:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич ограбил женщину после знакомства и распития спиртного

Цепочка с кулоном не заинтересовала мужчину так, как наличные.

Утром в полицию обратилась 37-летняя жительница Центрального округа. Сообщила, что на улице Маршала Жукова ее ограбили. Ущерб: 3 200 рублей и серебряная цепочка с кулоном.

Выяснилось: на остановке «Улица Степная» женщина познакомилась с мужчиной. Они пошли распивать алкоголь на заброшенную стройку. Новый приятель воспользовался состоянием опьянения омички, забрал из кармана ее куртки деньги и украшение.

Личность подозреваемого установили по приметам. 48-летнего мужчину задержали по месту жительства — у дома на проспекте Карла Маркса. Кулон и цепочку омич выбросил, деньги сохранил. Их изъяли при досмотре.

Имущество вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Грабеж#Новости
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