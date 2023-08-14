Толкнул и забрал кошелек. В Омске мужчина ограбил 85-летнюю бабушку

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Омске неизвестный ограбил 85-летнюю бабушку. Мужчина напал на пенсионерку в подъезде дома на улице 19-го Партсъезда. Злоумышленник толкнул женщину и забрал из сумки кошелек, в котором лежало 5 тысяч рублей.
Предполагаемый преступник попал на запись камер видеонаблюдения. Злоумышленник следил за потерпевшей от магазина до дома.
Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на видео, позвонить по телефонам: 79-36-02, 8-996-395-38-52 или 102. Конфиденциальность гарантируется.