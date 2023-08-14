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Updated Сегодня, 10:29

Иллюстрация

Толкнул и забрал кошелек. В Омске мужчина ограбил 85-летнюю бабушку

14 августа 2023, 10:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские в Омске ищут мужчину, ограбившего 85-летнюю пенсионерку

Злоумышленник следил за потерпевшей, шел за ней от магазина до дома.

В Омске неизвестный ограбил 85-летнюю бабушку. Мужчина напал на пенсионерку в подъезде дома на улице 19-го Партсъезда. Злоумышленник толкнул женщину и забрал из сумки кошелек, в котором лежало 5 тысяч рублей.

Предполагаемый преступник попал на запись камер видеонаблюдения. Злоумышленник следил за потерпевшей от магазина до дома.

Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на видео, позвонить по телефонам: 79-36-02, 8-996-395-38-52 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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#Евгений Игишев#Полиция#Кража#Кража денег#Грабеж#Происшествия#Омск#Омская область#Видео
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