Толкнул и забрал кошелек. В Омске мужчина ограбил 85-летнюю бабушку

В Омске неизвестный ограбил 85-летнюю бабушку. Мужчина напал на пенсионерку в подъезде дома на улице 19-го Партсъезда. Злоумышленник толкнул женщину и забрал из сумки кошелек, в котором лежало 5 тысяч рублей.