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Комплекс

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Сентябрь
Под Омском за 47 млн выставили на продажу базу отдыха с прудом и рыбками
9 сентября, 06:28
Июнь
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
Ноябрь 2023
Хоценко дал старт строительству комплекса по производству и переработке олефинов
Первую сваю забили на торжественном мероприятии сегодня, 29 ноября, на площадке ГК «Титан».
29 ноября 2023, 11:24
Октябрь 2023
510 «квадратов» за 45 млн. В Омске продается комплекс с сауной, офисами и магазинами
Бизнес продают вместе с земельным участком, который находится в собственности.
14 октября 2023, 03:40

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