С опытными массажистами. В Омске за 8,4 млн продают «Клинику доктора Панкратовой»

В Омске за 8,4 млн рублей выставили на продажу филиал «Клиники доктора Панкратовой», специализирующийся на мануальной терапии. Площадь помещения составляет 100,1 кв. м. Медицинский центр находится на первом этаже жилого дома. Собственник сообщает, что клиника продается вместе с опытным персоналом.