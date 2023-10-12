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С опытными массажистами. В Омске за 8,4 млн продают «Клинику доктора Панкратовой»

12 октября 2023, 07:12
Фото: 1MI
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В Омске выставили на продажу массажный медицинский центр за 8,4 млн рублей

Медицинское учреждение находится на первом этаже жилого дом. Общая площадь помещений составляет чуть более 100 «квадратов».

В Омске за 8,4 млн рублей выставили на продажу филиал «Клиники доктора Панкратовой», специализирующийся на мануальной терапии. Площадь помещения составляет 100,1 кв. м. Медицинский центр находится на первом этаже жилого дома. Собственник сообщает, что клиника продается вместе с опытным персоналом.

«На сегодняшний день это действующая узкоспециализированная сетевая клиника по лечению заболеваний центральной и периферической нервной системы, позвоночника, головных, мышечных и суставных болей современными европейскими, традиционными восточными и народными методами восстановительной терапии», — говорится в объявлении.

Причины продажи не указаны. Отметим, что в Омске работает еще один филиал «Клиники доктора Панкратовой» на улице Герцена, он специализируется на медицинской диагностике.

Согласно данным Rusprofile, клиника на Космическом проспекте зарегистрирована в 2007 году. Учредителям в равных долях являются Надежда Панкратова и Лидия Броварская. Выручка организации в прошлом году составила 2,9 млн рублей, прибыль — 865 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что недостроенное здание у «Герцен Plaza» в Омске продают за 50 млн рублей.

Недострой у «Герцен Plaza» в Омске продают за 50 млн рублей
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#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Медицина#Клиника#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Массаж
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