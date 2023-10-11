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Проваливающийся асфальт, кража у кондуктора и первый снег. Омск сегодня

11 октября 2023, 14:11
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители улицы Омской рассказали о проваливающемся асфальте во дворе дома

В социальных сетях местные жители рассказали о проваливающимся асфальте во дворе одного из домов. Как оказалось, с27 августа во дворе по адресу улица Омская 134/1 провалился асфальт из-за расположенного рядом теплоузла. Однако звонки и письма в тепловую и администрацию не находят ответа, а яма тем временем разрастается. В комментариях пользователи соцсетей посоветовали обращаться напрямую в прокуратуру.

«В поисках Пеннивайза». Омичи рассказали о проваливающемся асфальте во дворе дома
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Новость №2. Мужчина украл сумку у кондуктора, а через несколько дней телефон у знакомого

В Октябрьском округе Омска рассмотрят уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража». На скамье подсудимых 42-летний местный житель, сообщили в окружной прокуратуре. В июле нынешнего года омич ехал в троллейбусе, и во время остановки у Дворца школьников он выхватил у кондуктора сумку с деньгами и выбежал из транспорта. Сумма ущерба составила 1400 рублей. Спустя несколько дней мужчина украл у своего знакомого мобильный телефон, стоимостью 7 тысяч рублей, и сдал его в ломбард.

Омич украл у кондуктора сумку с деньгами и теперь пойдет под суд
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Новость №3. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

Согласно данным сервиса Ventusky, Омскую область скоро настигнет резкая смена погоды. Так, в конце октября в некоторых муниципальных районах возможен первый снежный покров, температура воздуха также опустится значительно ниже нынешней.

Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег
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