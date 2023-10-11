Проваливающийся асфальт, кража у кондуктора и первый снег. Омск сегодня

В Октябрьском округе Омска рассмотрят уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража». На скамье подсудимых 42-летний местный житель, сообщили в окружной прокуратуре. В июле нынешнего года омич ехал в троллейбусе, и во время остановки у Дворца школьников он выхватил у кондуктора сумку с деньгами и выбежал из транспорта. Сумма ущерба составила 1400 рублей. Спустя несколько дней мужчина украл у своего знакомого мобильный телефон, стоимостью 7 тысяч рублей, и сдал его в ломбард.