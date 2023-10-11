Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

С похолоданием ожидается и осадки. Только уже дождь будет идти вперемешку со снегом. Непогода задержится в Омской области на целый день. В конце октября в некоторых муниципальных районах возможен первый снежный покров. Как правило, он появляется в регионе в период с 12 по 21 октября.