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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

иллюстрация

Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

11 октября 2023, 07:39
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

Середина октября в регионе еще будет теплой, но ближе к ноябрю погода ухудшится.

В Омской области прогнозируются резкие изменения в температурном режиме. Бабье лето задержалось в регионе, однако местным жителям стоит готовиться к новой волне резкого похолодания.

Согласно данным сервиса Ventusky, в среду, 18 октября, будет самый теплый день. Воздух прогреется до +17 градусов. До этого времени в регионе прогнозируется хорошая погода, но к 21 и 22 октября температура воздуха начнет стремительно понижаться.

С похолоданием ожидается и осадки. Только уже дождь будет идти вперемешку со снегом. Непогода задержится в Омской области на целый день. В конце октября в некоторых муниципальных районах возможен первый снежный покров. Как правило, он появляется в регионе в период с 12 по 21 октября.

Отметим, что этот прогноз является долгосрочным, поэтому данные могут измениться.

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#Общество#Снег#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Мокрый снег#Алина Ясинская
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