Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Омской области прогнозируются резкие изменения в температурном режиме. Бабье лето задержалось в регионе, однако местным жителям стоит готовиться к новой волне резкого похолодания.
Согласно данным сервиса Ventusky, в среду, 18 октября, будет самый теплый день. Воздух прогреется до +17 градусов. До этого времени в регионе прогнозируется хорошая погода, но к 21 и 22 октября температура воздуха начнет стремительно понижаться.
С похолоданием ожидается и осадки. Только уже дождь будет идти вперемешку со снегом. Непогода задержится в Омской области на целый день. В конце октября в некоторых муниципальных районах возможен первый снежный покров. Как правило, он появляется в регионе в период с 12 по 21 октября.
Отметим, что этот прогноз является долгосрочным, поэтому данные могут измениться.