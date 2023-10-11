«В поисках Пеннивайза». Омичи рассказали о проваливающемся асфальте во дворе дома

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Омичи в социальных сетях пожаловались на проваливающийся асфальт во дворе одного из домов в Центральном округе. Пост появился в группе «Аварийный Омск» ВКонтакте.
«В поисках Пеннивайза или бездействие тепловой компании и администрации.
С 27 августа во дворе по адресу улица Омская 134/1 провалился асфальт из-за расположенного рядом теплоузла. Звонки и письма в тепловую и администрацию на данный момент не увенчались успехом, яма разрастается», — рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимным.
Омичи опасаются, что в яму может угодить ребенок. В комментариях пользователи соцсетей посоветовали обращаться напрямую в прокуратуру.
В администрации Омска проблему заметили.
«По адресу ул. Омская, 134/1 11.10.2023 будут выставлены специальные ограждения на месте образовавшегося проседания асфальтового покрытия», — сообщили в мэрии, но планами по ремонту покрытия не поделились.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи обратили внимание на провал в асфальте на набережной Оми рядом с Речным вокзалом.