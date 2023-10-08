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иллюстрация

Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 2-летней омички

8 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI
иллюстрация
Александру Бастрыкину представят доклад о ходе дела.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о деталях гибели двухлетней девочки в Омской области. Речь об инциденте в Исилькуле днем 7 октября.

В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце
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Напомним, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ребенок упал в частично заполненный водой трехметровый колодец. Предварительная причина смерти — утопление.

Возбуждено уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки в колодце в Омской области
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Глава федерального следкома поручил руководителю местного отделения Олегу Винникову доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах. Ранее мы публиковали видеозаписи с места происшествия.

Появилось видео с места гибели 2-летней девочки в Омской области
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#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости#Александр Бастрыкин#Исилькуль#Олег Винников#Исилькульский район
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