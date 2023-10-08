Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о смерти 2-летней омички

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о деталях гибели двухлетней девочки в Омской области. Речь об инциденте в Исилькуле днем 7 октября.
Напомним, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Ребенок упал в частично заполненный водой трехметровый колодец. Предварительная причина смерти — утопление.
Глава федерального следкома поручил руководителю местного отделения Олегу Винникову доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах. Ранее мы публиковали видеозаписи с места происшествия.