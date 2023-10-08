Возбуждено уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки в колодце в Омской области

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели двухлетней девочки в колодце в Исилькуле.
Стало известно, что ребенок упал в заброшенный трехметровый водопроводный колодец диаметром 60 сантиметров, на 90 сантиметров был заполнен водой. Возможная причина смерти — утопление. Для установления точных данных назначены судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что колодец с бетонными кольцами предназначен для размещения распределительной системы водопровода. Он был построен 20 лет назад для частных нужд. Колодец закрыли деревянными досками. Очевидцы утверждают: девочка прыгала на них.
Напомним, тело обнаружили родители. Семья не состоит на профилактических учетах. Сейчас колодец закрыли бетонной крышкой.
Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, работников местной администрации и водоканала. Специалисты затребовали техническую документацию. Выясняется, кто отвечает за обслуживание колодца.