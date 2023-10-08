Появилось видео с места гибели 2-летней девочки в Омской области

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Региональный следственный комитет опубликовал видео с места гибели двухлетней девочки в Исилькуле. На кадрах — пересечение улиц 2-я Северная и Комсомольская. Именно здесь ребенок упал в колодец. Предварительная причина смерти — утопление.
Колодец был построен 20 лет назад. На момент трагедии был закрыт деревянными досками. Девочка прыгала на них, сообщили очевидцы. Сейчас колодец закрыт бетонной крышкой. Следователи публикуют видео с ним.
Напомним, трагедия произошла днем 7 октября. Тело нашли родители ребенка. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.