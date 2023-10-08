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место происшествия

Появилось видео с места гибели 2-летней девочки в Омской области

8 октября 2023, 03:41
Фото: СУ СКР по Омской области
место происшествия
На месте сейчас работают следователи.

Региональный следственный комитет опубликовал видео с места гибели двухлетней девочки в Исилькуле. На кадрах — пересечение улиц 2-я Северная и Комсомольская. Именно здесь ребенок упал в колодец. Предварительная причина смерти — утопление.

место происшествия
Видео: СУ СКР по Омской области

Колодец был построен 20 лет назад. На момент трагедии был закрыт деревянными досками. Девочка прыгала на них, сообщили очевидцы. Сейчас колодец закрыт бетонной крышкой. Следователи публикуют видео с ним.

колодец
Видео: СУ СКР по Омской области

Напомним, трагедия произошла днем 7 октября. Тело нашли родители ребенка. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Возбуждено уголовное дело из-за смерти 2-летней девочки в колодце в Омской области
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В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце
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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Дети#Уголовное дело#Смерть#Новости#Исилькуль#Исилькульский район
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