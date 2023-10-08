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место происшествия

В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце

8 октября 2023, 03:03
Фото: прокуратура Омской области
место происшествия
Ребенок умер за пять дней до своего дня рождения.

Прокуратура проводит проверку из-за гибели двухлетней девочки в Исилькульском районе. На месте работает межрайонный прокурор Георгий Котов. Известна предварительная картина событий.

Днем 7 октября в Исилькуле двухлетняя девочка гуляла на детской площадке у дома №136 по улице 2-я Северная. Была вместе с родными шестилетней сестрой и четырехлетним братом. Периодически на улицу выходила мать, смотрела за детьми. Сама находилась с восьмимесячной дочкой.

Женщина позвала детей домой, когда начало темнеть — около 18:30. Двухлетнего ребенка не нашла. На поиски кинулись супруги и их соседи. Тело девочки обнаружили в колодце с водой на пересечении улиц 2-я Северная и Комсомольская.

Известно, что 12 октября ребенку исполнилось бы три года. Семья характеризуется как благополучная.

Прокуратура намерена установить все детали происшествия, дать оценку соблюдения закона должностными лицами органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации, а также теми, кто отвечает за содержание и использования системы водоснабжения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также контролирует доследственную проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение смерти по неосторожности.

место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: прокуратура Омской области
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Дети#Смерть#Новости#Исилькуль#Исилькульский район
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