В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Прокуратура проводит проверку из-за гибели двухлетней девочки в Исилькульском районе. На месте работает межрайонный прокурор Георгий Котов. Известна предварительная картина событий.
Днем 7 октября в Исилькуле двухлетняя девочка гуляла на детской площадке у дома №136 по улице 2-я Северная. Была вместе с родными шестилетней сестрой и четырехлетним братом. Периодически на улицу выходила мать, смотрела за детьми. Сама находилась с восьмимесячной дочкой.
Женщина позвала детей домой, когда начало темнеть — около 18:30. Двухлетнего ребенка не нашла. На поиски кинулись супруги и их соседи. Тело девочки обнаружили в колодце с водой на пересечении улиц 2-я Северная и Комсомольская.
Известно, что 12 октября ребенку исполнилось бы три года. Семья характеризуется как благополучная.
Прокуратура намерена установить все детали происшествия, дать оценку соблюдения закона должностными лицами органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации, а также теми, кто отвечает за содержание и использования системы водоснабжения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также контролирует доследственную проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение смерти по неосторожности.