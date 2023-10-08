В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце

Днем 7 октября в Исилькуле двухлетняя девочка гуляла на детской площадке у дома №136 по улице 2-я Северная. Была вместе с родными шестилетней сестрой и четырехлетним братом. Периодически на улицу выходила мать, смотрела за детьми. Сама находилась с восьмимесячной дочкой.