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Вещества

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2024
В Омске сожгли 23 кг наркотиков стоимостью более 30 миллионов рублей
В печи одной из котельных региона уничтожили вещества, которые изымали у нарушителей закона.
31 октября, 12:19
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
В одном из округов Омска снова обнаружили избыток опасного вещества в воздухе
Превышение показателей случилось на территории Центрального округа.
2 февраля, 13:25
Снабжал друзей-спортсменов. Омич распространял запрещенные вещества и попал под суд
По информации полиции, мужчина заказывал вещества через интернет, а потом сбывал «из рук в руки».
11 января, 11:34
2023
В Омской области задержали женщину, распространяющую запрещенные вещества по стране
36-летнюю жительницу Армавира с 5 кг запрещенных веществ оперативные сотрудники УМВД задержали в рабочем поселке Крутинка.
7 октября 2023, 04:36
Смерть витала в воздухе. Выяснилось, чем дышали омичи перед Новым годом
Выбросы фиксировались всего дважды, но это повлияло на общий уровень загрязнения воздуха.
12 января 2023, 05:29

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