Появилось видео обысков в омском офисе ООО «Магнит», подозреваемого в мошенничестве

Напомним, что сотрудники Региональной энергетической комиссии, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС» подозреваются в крупном мошенничестве, которое привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. Должностные лица компаний действовали по предварительному сговору, используя служебное положение. В результате мошеннической схемы ущерб составил более 158 000 000 рублей.