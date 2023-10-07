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Появилось видео обысков в омском офисе ООО «Магнит», подозреваемого в мошенничестве

7 октября 2023, 05:44
Фото: 1MI
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Видеозаписью визита в офис бывшего регоператора региона поделилась пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Напомним, что сотрудники Региональной энергетической комиссии, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС» подозреваются в крупном мошенничестве, которое привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. Должностные лица компаний действовали по предварительному сговору, используя служебное положение. В результате мошеннической схемы ущерб составил более 158 000 000 рублей.

По этому факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Основанием для начала расследования послужили результаты доследственной проверки, проведенной по материалам прокуратуры. Сейчас проводятся допросы и установление всех обстоятельств преступления.

Видео: СУ СК РФ по Омской области
В Омской области возбудили уголовное дело из-за завышения «мусорных» тарифов
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#Видео#Омск#Омская область#Следственный комитет#Мусор#Вывоз мусора#Магнит#Новости#Регоператор#Следствие#Обыск#Анастасия Баянова
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