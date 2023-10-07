Появилось видео обысков в омском офисе ООО «Магнит», подозреваемого в мошенничестве

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
Напомним, что сотрудники Региональной энергетической комиссии, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС» подозреваются в крупном мошенничестве, которое привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. Должностные лица компаний действовали по предварительному сговору, используя служебное положение. В результате мошеннической схемы ущерб составил более 158 000 000 рублей.
По этому факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Основанием для начала расследования послужили результаты доследственной проверки, проведенной по материалам прокуратуры. Сейчас проводятся допросы и установление всех обстоятельств преступления.