В Омской области возбудили уголовное дело из-за завышения «мусорных» тарифов

Напомним, что у ООО «Магнит» не получилось выиграть суд и доказать, что предельный единый тариф по обращению с ТКО, установленный для потребителей, был обоснован. Также прокуратура через суд доказала, что расходы ТКО были экономически не обоснованы. Регоператор несколько раз пытался доказать обратное, однако тщетно.