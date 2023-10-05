В Омской области возбудили уголовное дело из-за завышения «мусорных» тарифов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в мошенничестве по сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи провели проверку по материалам региональной прокуратуры.
По информации следствия, с августа 2018 по декабрь 2022 года сотрудники региональной энергетической комиссии, «Магнита» и «Экоса» завышали стоимость договоров на транспортировку ТКО. Это привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. По итогу ущерб составил не меньше 158,7 млн рублей.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления и ищут виновных лиц. Параллельно проходит расследование другого уголовного дела, которое возбудили в августе этого года. Фигурантами стали работники РЭК, подозреваемые в превышении должностных полномочий.
Напомним, что у ООО «Магнит» не получилось выиграть суд и доказать, что предельный единый тариф по обращению с ТКО, установленный для потребителей, был обоснован. Также прокуратура через суд доказала, что расходы ТКО были экономически не обоснованы. Регоператор несколько раз пытался доказать обратное, однако тщетно.