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Регоператор

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Прокурор Омской области решил проверить работу регоператора после жалоб бизнесменов
5 декабря, 14:26
«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО
13 августа, 13:08
В Омске утвердили порядок выбора нового регоператора при прекращении работы «Магнита»
13 августа, 11:56
Мэр Омска Шелест отправился по городским местам, заваленным мусором
Градоначальник обсудил несогласованность работы регоператора и УДХБ.
13 июля, 08:08
«Магнит» прокомментировал новость о расторжении сотрудничества с Омской областью
В компании сообщили, что ранее не получали информации о досрочном расторжении соглашения.
29 мая, 12:48
Региональное минприроды намерено досрочно разорвать договор с регоператором «Магнит»
29 мая, 09:20
Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске
Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.
22 апреля, 09:38
Жалобно мяукал в мусоре. У омского регоператора появился пушистый талисман
Работники мусоровоза решили отвезти брошенное животное в офис компании, где ему обустроили свой дом.
16 января, 10:37
Посмотрим на весну. Хоценко высказался о смене регионального оператора в Омске
12 января, 11:59
2023
Дошло до суда. Омский «Магнит» уличили в нарушении закона об охране окружающей среды
У компании не было оборудовано место для временного складирования мусора, из-за чего ее вызвали в суд.
7 декабря 2023, 09:56
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
28 ноября 2023, 06:16
Тонут в грязи. Осенью в поселке Любино случился мусорный коллапс
25 октября 2023, 07:12
Появилось видео обысков в омском офисе ООО «Магнит», подозреваемого в мошенничестве
7 октября 2023, 05:44
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за завышения «мусорных» тарифов
5 октября 2023, 10:41
В поисках нового регоператора. Зампрокурора РФ Демешин заинтересовался Омском
5 октября 2023, 10:06
Завышали тарифы. На должностных лиц РЭК Омской области завели уголовное дело
30 августа 2023, 08:38
Омское минприроды обязало регоператора ежемесячно отчитываться о вывозимом мусоре
24 августа 2023, 11:33
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
24 августа 2023, 10:13
Пошли в кассацию. В Омске минприроды обвиняют в недостаточном контроле регоператора
17 августа 2023, 09:43
Бывшую УК омского регоператора «Магнит» ликвидировали
Компания отвечала за стабильность и качество услуг.
19 февраля 2023, 04:49

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