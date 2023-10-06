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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В омском поселке Чернолучье на базе отдыха прошли пожарные учения

«Пожар» на базе отдыха. Под Омском прошли учения МЧС

6 октября 2023, 06:33
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В омском поселке Чернолучье на базе отдыха прошли пожарные учения

В тренировке участвовали 24 спасателя и 4 единицы техники.

В поселке Чернолучье под Омском прошли пожарные учения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По легенде возгорание произошло в доме отдыха.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Спасателям необходимо было потушить пожар и помочь возможным пострадавшим. Согласно плану учений, два человека из числа персонала не могли выбраться из задымленного здания.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области


Площадь спального корпуса составляет больше 5 тысяч квадратных метров, в номерах могли находиться люди. Поэтому спасателям необходимо было действовать быстро.

В тренировке участвовали 24 спасателя и 4 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Напомним, что на этой неделе в Омской области прошли учения по гражданской обороне с эвакуацией жителей. Также проверили систему оповещения.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Учения#Пострадавшие#Пожарные#Техника#Спасатели#Возгорание#Евгений Игишев#Пожарно-тактические учения#Чернолучье
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