«Пожар» на базе отдыха. Под Омском прошли учения МЧС

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В поселке Чернолучье под Омском прошли пожарные учения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По легенде возгорание произошло в доме отдыха.
Спасателям необходимо было потушить пожар и помочь возможным пострадавшим. Согласно плану учений, два человека из числа персонала не могли выбраться из задымленного здания.
Площадь спального корпуса составляет больше 5 тысяч квадратных метров, в номерах могли находиться люди. Поэтому спасателям необходимо было действовать быстро.
В тренировке участвовали 24 спасателя и 4 единицы техники.
Напомним, что на этой неделе в Омской области прошли учения по гражданской обороне с эвакуацией жителей. Также проверили систему оповещения.