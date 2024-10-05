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Чернолучье

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2024
Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги
5 октября, 05:15
Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде
28 июня, 08:05
В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области
11 июня, 05:27
В районе Омской области бесследно пропали трое детей
Сообщение о поисках появилось накануне, 6 апреля, в одном из крупных региональных сообществ в социальной сети «ВКонтакте».
7 апреля, 03:16
Новогодний отдых по-омски. Идеи для короткого путешествия за город на зимние каникулы
2 января, 12:12
2023
Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
8 октября 2023, 09:27
«Пожар» на базе отдыха. Под Омском прошли учения МЧС
В тренировке участвовали 24 спасателя и 4 единицы техники.
6 октября 2023, 06:33
В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Гвардии майор Николай Гончаров погиб в сентябре прошлого года при выполнении воинского долга. У него остались жена и две дочери.
28 сентября 2023, 05:18

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