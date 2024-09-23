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Пожарно-тактические учения

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2024
Плановые учения. Из омского ТЦ «Континент» эвакуировали людей
Такие мероприятия направлены на на защиту жизни и здоровья как сотрудников, так и посетителей торгового центра.
23 сентября, 07:53
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
Замыкание и возгорание. В отеле в центре Омска прошли пожарно-тактические учения
Согласно сценарию, пожар произошел из-за короткого замыкания, в задымленном помещении остались два человека.
3 апреля, 12:35
2023
Крупный пожар, учения на базе отдыха и ржавая вода. Омск сегодня
6 октября 2023, 14:30
«Пожар» на базе отдыха. Под Омском прошли учения МЧС
В тренировке участвовали 24 спасателя и 4 единицы техники.
6 октября 2023, 06:33
У омских сотрудников МЧС впервые прошли тактические учения в высотном жилом доме
В пожарно-тактических учениях приняли участие около 50 сотрудников МЧС России и девять единиц спецтехники.
27 сентября 2023, 12:00
Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в Омском университете
В преддверии нового учебного года в медицинском университете пожарные проработали полный ход действий при возгорании.
23 августа 2023, 12:00

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