Стало известно точное время включения сирен в Омской области

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Завтра, 4 октября, в Омской области будет организована комплексная проверка систем оповещения. Ее запланировали на утро.
Сирены включат на пять минут, с 10:35 до 10:40. В этот период также могут быть помехи в телевещании, чтобы проверить работу и этого канала оповещения.
Предполагается, что будут работать электросирены и громкоговорители региональной, муниципальных и объектовых систем оповещения. Специалисты проверят, действует ли в них автоматический режим.