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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

иллюстрация

Стало известно точное время включения сирен в Омской области

3 октября 2023, 11:31
Фото: Город55
иллюстрация
Системы оповещения будут работать в течение пяти минут.

Завтра, 4 октября, в Омской области будет организована комплексная проверка систем оповещения. Ее запланировали на утро.

Сирены включат на пять минут, с 10:35 до 10:40. В этот период также могут быть помехи в телевещании, чтобы проверить работу и этого канала оповещения.

Предполагается, что будут работать электросирены и громкоговорители региональной, муниципальных и объектовых систем оповещения. Специалисты проверят, действует ли в них автоматический режим.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Сирена#Системы оповещения#Алина Ясинская
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