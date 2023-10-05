В омском дептрансе рассказали, сколько автобусов необходимо городу

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
Директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец сегодня, 5 октября, рассказал, что в городе планируют увеличить количество муниципального транспорта — примерно на 100 единиц.
«Суммарно ежедневно порядка 500 единиц работают. Прямо сейчас в линии 326 автобусов, 92 троллейбуса и 53 трамвая. Можно судить, какое количество подвижного состава мы эксплуатируем ежедневно. Нужно выходить на показатель в 600 единиц с учетом того, что в следующем году у нас начнут работать три новый троллейбусных маршрута на Левобережье», — сообщил Вадим Кормилец в интервью телеканалу «Вести».
Ранее жители поселка Светлый пожаловались на работу общественного транспорта. Пассажиры рассказали Городу55 о столпотворении на остановке в ожидании единственного автобуса.