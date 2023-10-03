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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Жители Светлого снова пожаловались на работу общественного транспорта

«Стояли больше часа». Омичи-жители Светлого снова пожаловались на работу транспорта

3 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI

Жители Светлого снова пожаловались на работу общественного транспорта

О столпотворении на остановке в ожидании единственного автобуса Городу55 рассказали жители поселка.

Утором на остановке общественного транспорта «пос. Светлый», традиционно, столпотворение. Люди ждут единственный регулярный маршрут, который соединяет поселок с центром города. Как рассказала жительница Светлого, на остановочном пункте регулярно собирается более 30 человек.

«Съемка велась в 9:15 утра, народу — полная остановка. В 10:43 автобус был только на Южном, ехал в Светлый. В соцсетях рассказывают про новые автобусы на 33 маршруте, а наш перевозчик закупил старье, которое ещё месяц не проработав, автобусы ломаются, дымятся. Что же будет зимой? Мы с ужасом ждём холодов», — рассказывает женщина.

Напомним, что жители уже давно жалуются на работу общественного транспорта. Из-за неорганизованной работы перевозчика рейсы по маршруту не имеют четкого расписания. Люди не могут вовремя уехать на работу, отвезти детей в детские сады и школы. По мнению омичей, живущих в Светлом, решить существующую проблему можно, только обеспечив маршрут до поселка муниципальным транспортом.

Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
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