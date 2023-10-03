«Стояли больше часа». Омичи-жители Светлого снова пожаловались на работу транспорта

Напомним, что жители уже давно жалуются на работу общественного транспорта. Из-за неорганизованной работы перевозчика рейсы по маршруту не имеют четкого расписания. Люди не могут вовремя уехать на работу, отвезти детей в детские сады и школы. По мнению омичей, живущих в Светлом, решить существующую проблему можно, только обеспечив маршрут до поселка муниципальным транспортом.