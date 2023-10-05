Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом

Однако пришедшая повестка не всегда означает призыв на службу. В некоторых случаях повестки заказным письмом приходят для уточнения персональных данных омичей призывного возраста. Такая процедура нужна для того, чтобы обновлять информацию в базе, так как многие запасники не подают ее самостоятельно.