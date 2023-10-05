Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Подробнее о нововведении «NGS55.RU» рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области Дмитрий Быков.
Он пояснил, что отличительная черта таких повесток — зеленая полоса на лицевой стороне. Именно на ней указаны основные данные: имя и фамилия гражданина, время и дата прибытия. Повестки выписываются в военном комиссариате.
«Больше никаких изменений в форме нет. Повестки могут приходить не только с проведением призыва, но и для уточнения персональных данных. По предприятиям, организациям. Обязанность каждого руководителя донести до своего работника повестку, за это он несет юридическую ответственность», — рассказал полковник Юрий Мешавкин.
Однако пришедшая повестка не всегда означает призыв на службу. В некоторых случаях повестки заказным письмом приходят для уточнения персональных данных омичей призывного возраста. Такая процедура нужна для того, чтобы обновлять информацию в базе, так как многие запасники не подают ее самостоятельно.