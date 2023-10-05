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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом

5 октября 2023, 10:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам начали разносить повестки с помощью «Почты России»

Таким способом не только уведомляют граждан о призыве, но и уточняют их персональные данные.

Подробнее о нововведении «NGS55.RU» рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области Дмитрий Быков.

Он пояснил, что отличительная черта таких повесток — зеленая полоса на лицевой стороне. Именно на ней указаны основные данные: имя и фамилия гражданина, время и дата прибытия. Повестки выписываются в военном комиссариате.

«Больше никаких изменений в форме нет. Повестки могут приходить не только с проведением призыва, но и для уточнения персональных данных. По предприятиям, организациям. Обязанность каждого руководителя донести до своего работника повестку, за это он несет юридическую ответственность», — рассказал полковник Юрий Мешавкин.

Однако пришедшая повестка не всегда означает призыв на службу. В некоторых случаях повестки заказным письмом приходят для уточнения персональных данных омичей призывного возраста. Такая процедура нужна для того, чтобы обновлять информацию в базе, так как многие запасники не подают ее самостоятельно.

Юрист: Повестка из военкомата для уточнения данных — стандартная практика
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